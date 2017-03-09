Силва: «Горжусь всеми футболистами «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва считает, что его партнеры по команде сделают правильные выводы из поражения от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Как капитан, я очень горжусь всеми своими футболистами. К сожалению, сегодня у нас ничего не получилось на поле. Нам не удалось реализовать то, что мы готовили, а «Барселона» воплотила многое из задуманного в жизнь.

Это не проблема мастерства, мы показали очень хорошую игру, но в такой атмосфере нам не хватило чего-то минимального. Мы были не в состоянии противостоять сопернику в самый нужный момент. Мы пытались сохранить счет, а нужно было делать наоборот, так как в таких случаях зачастую возникают трудности.

Такое поражение всегда будет болезненным. Но великими игроками являются те, которые быстро преодолевают трудности. Этот матч станет для нас настоящим уроком. Понимаю, как трудно сейчас нашим болельщикам, которые были на «Камп Ноу», но сейчас нужно продолжать работать. Это трудный момент, но нужно смотреть в будущее», – приводит слова бразильца L'Equipe.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.