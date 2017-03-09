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    Силва: «Горжусь всеми футболистами «ПСЖ»

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва считает, что его партнеры по команде сделают правильные выводы из поражения от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Как капитан, я очень горжусь всеми своими футболистами. К сожалению, сегодня у нас ничего не получилось на поле. Нам не удалось реализовать то, что мы готовили, а «Барселона» воплотила многое из задуманного в жизнь.

    Это не проблема мастерства, мы показали очень хорошую игру, но в такой атмосфере нам не хватило чего-то минимального. Мы были не в состоянии противостоять сопернику в самый нужный момент. Мы пытались сохранить счет, а нужно было делать наоборот, так как в таких случаях зачастую возникают трудности.

    Такое поражение всегда будет болезненным. Но великими игроками являются те, которые быстро преодолевают трудности. Этот матч станет для нас настоящим уроком. Понимаю, как трудно сейчас нашим болельщикам, которые были на «Камп Ноу», но сейчас нужно продолжать работать. Это трудный момент, но нужно смотреть в будущее», – приводит слова бразильца L'Equipe.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2017 09:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 9 марта 2017, 15:55

      Ну тогда вспомним полуфинал чемпионата мира 2014. Силвене привыкать, господа!

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 9 марта 2017, 14:09

      нечем гордиться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 9 марта 2017, 12:27

      Многие допускают одну и ту же ошибку. Играют на удержание счета. А если бы ПСЖ играл так как в первом матче с высоким прессингом и получилось бы забить в первом тайме - возможно бы сейчас писал капитан Барселоны а не ты))

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 9 марта 2017, 11:50

      12 го тарабанить депортиво будут

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 9 марта 2017, 11:49

      ПСЖ в шоке

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 9 марта 2017, 10:35

      Игали вы дружок, не важно...так что не бзди)

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