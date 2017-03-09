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    Коркут не видит проблем в краткосрочном контракте с «Байером»

    Новый главный тренер «Байера» Тайфун Коркут не смущен тем, что его контракт с леверкузенцами рассчитан лишь до окончания текущего сезона. Он видит в этом дополнительный вызов.

    «Нет, меня мало волнует то, что я подписал контракт с «Байером» лишь до конца сезона. Такие сроки не являются для меня проблемой. Я тот специалист, который приходит на работу со страстью. И если мне доверяют команду, то это уже признание. Я достаточно уверен в своих силах, чтобы принять такой вызов», – сказал Коркут.

    Напомним, что Коркут сменил на своем посту уволенного за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта. После 23 туров «Байер» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков.

    Источник: Bild

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    09.03.2017 07:18
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