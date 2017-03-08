Мурнин: «Тамбов» может войти в четверку команд ФНЛ»

Полузащитник «Тамбова» Андрей Мурнин поделился эмоциями от матча 25-го тура ФНЛ против «Сокола» (4:1). Напомним, футболист стал автором одного из голов, а встреча против саратовской команды стала для хавбека дебютной в составе клуба из Тамбова.

– Со стороны «Сокола» ждали более серьезного отпора?

– Мы приехали за победой. И ее увезли. Соглашусь, что все сложилось удачно – к середине первого тайма вели 3:0. Но мы были достойны трех очков, едва ли кто-то с этим поспорит.

– Вы же воспитанник саратовского футбола…

– Это жизнь. Никаких реваншистских настроений или то, что я пытался что-то кому-то доказать. Независимо против кого играешь – надо отдаваться на поле. Тем более в Саратове за меня персонально болели – родители, брат, друзья. Это было приятно. Пользуясь случаем, хочу поздравить маму и жену с 8 марта!

– Приоткройте завесу – в чем все-таки была причина вашего ухода из «Факела»? Финансы?

– Даже не хочу комментировать эту тему. Поступило предложение – меня отпустили. Решение мое. В «Тамбове» хороший коллектив и серьезная постановка дела.

– «Тамбов» всего в 3 очках от зоны «стыков». Поборитесь?

– Я считаю, что нам по силам войти в четверку.

«Тамбов» на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ.