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    Мурнин: «Тамбов» может войти в четверку команд ФНЛ»

    Полузащитник «Тамбова» Андрей Мурнин поделился эмоциями от матча 25-го тура ФНЛ против «Сокола» (4:1). Напомним, футболист стал автором одного из голов, а встреча против саратовской команды стала для хавбека дебютной в составе клуба из Тамбова.

    – Со стороны «Сокола» ждали более серьезного отпора?

    – Мы приехали за победой. И ее увезли. Соглашусь, что все сложилось удачно – к середине первого тайма вели 3:0. Но мы были достойны трех очков, едва ли кто-то с этим поспорит.

    – Вы же воспитанник саратовского футбола…

    – Это жизнь. Никаких реваншистских настроений или то, что я пытался что-то кому-то доказать. Независимо против кого играешь – надо отдаваться на поле. Тем более в Саратове за меня персонально болели – родители, брат, друзья. Это было приятно. Пользуясь случаем, хочу поздравить маму и жену с 8 марта!

    – Приоткройте завесу – в чем все-таки была причина вашего ухода из «Факела»? Финансы?

    – Даже не хочу комментировать эту тему. Поступило предложение – меня отпустили. Решение мое. В «Тамбове» хороший коллектив и серьезная постановка дела.

    – «Тамбов» всего в 3 очках от зоны «стыков». Поборитесь?

    – Я считаю, что нам по силам войти в четверку.

    «Тамбов» на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.03.2017 19:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 9 марта 2017, 17:56

      Попробуйте конечно, посмотреть стыковые матчи было бы интересно.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 марта 2017, 20:15

      Уж постарайтесь землячки постарайтесь.

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