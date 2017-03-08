Бельерин не хочет, чтобы Венгер уходил из «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин выразил слова поддержки в адрес главного тренера команды Арсена Венгера. Напомним, ранее болельщики лондонской команды выступили с требованием отправить в отставку французского специалиста.

«Все игроки поддерживают тренера. Он тот, кто сделал эту команду. В футболе иногда ты находишься на вершине, а порой переживаешь падение. Сейчас мы на дне, но нам нужно разобраться в себе и что-то предпринять. Уверен, вместе мы сможем исправить ситуацию и попытаемся хорошо закончить сезон.

Конечно, я хочу, чтобы Венгер остался. Он тот, кто поверил в меня с самого первого дня. В моей жизни он играет большую роль, и я такой не один. Другие игроки также поддерживают его. Все мы хотим, чтобы Венгер остался», – сказал Бельерин.