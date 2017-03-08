Болельщики «Арсенала» требуют отставки Венгера

Нужен Симеоне!!!
Болельщики «Арсенала» остались недовольны вылетом своего клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. После ответного матча с «Баварией» (1:5) они устроили массовый протест против главного тренера клуба Арсена Венгера.
Фанаты требовали немедленной отставки 67-летнего специалиста. По сумме двух встреч «Арсенал» уступил «Баварии» с общим счетом 2:10.
Стоит отметить, что Венгер работает в «Арсенале» уже 20 лет.
Wenger Out protest outside the ground tonight! pic.twitter.com/K4B2TSeHE2— Football Fights (@footbalIfights) 7 марта 2017 г.