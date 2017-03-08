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    Болельщики «Арсенала» требуют отставки Венгера

    Болельщики «Арсенала» остались недовольны вылетом своего клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. После ответного матча с «Баварией» (1:5) они устроили массовый протест против главного тренера клуба Арсена Венгера.

    Фанаты требовали немедленной отставки 67-летнего специалиста. По сумме двух встреч «Арсенал» уступил «Баварии» с общим счетом 2:10.

    Стоит отметить, что Венгер работает в «Арсенале» уже 20 лет.

    Источник: Twitter

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    08.03.2017 10:15
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 8 марта 2017, 16:06

      Нужен Симеоне!!!

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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 8 марта 2017, 14:22

      Хватит Арсен мучать себя Арсенал болелшиков лондон Англию остров Великобритания уходи!!! выиграй оставшиеся матчи на последок и вдругой клуб новый вызов

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 > Zelim2909 8 марта 2017, 14:56

      У меня столько надежд было в этом году, а в итоге хуже играем чем в последние 8 лет

      У меня уже нет сил смотреть на поражения я не пропускаю не одного матча, Венгер многое дал Арсу но пора уходить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      TAF 8 марта 2017, 13:57

      Давно пора

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 марта 2017, 13:41

      Арсений потребовал уволить этих болельщиков и нанять новых.

      0
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      Рейтинг: +38

      Dj-Sog 8 марта 2017, 13:12

      До удаления Арсенал достойно выглядел.

      2
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 8 марта 2017, 13:11

      Новый тренер всегда свежие идеи.при всем уважении к Арсену,ему надо попробовать другой чемп.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 марта 2017, 13:07

      А вот и правда,столько сезонов и провал сплошной...может все же нового чего взять(конечно вписав имя Венгера в сторию конониров)?

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 марта 2017, 13:04

      Да пусть рулит!!!

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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 8 марта 2017, 12:23

      Да пора бы уже

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      Рейтинг: +55

      Leeds1023 8 марта 2017, 12:20

      По моему там человек 300

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