Кэхилл: «В «Челси» все знают, как можно потерять очки на финише сезона»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл призвал футболистов своей команды не расслабляться на финише чемпионата.

«Я уверен, что «Челси» заслуженно занимает первое место в турнирной таблице. Мы всегда играем на победу и стараемся как можно меньше пропускать. Но еще ничего не кончено. Нас ждет напряженный месяц впереди. Мы стараемся не слушать то, что говорят вокруг нас, а просто выполняем свою работу.

Два года назад мы выиграли чемпионат, опережая «Манчестер Сити» на восемь очков, а завершили сезон на одном уровне по разнице мячей. Так что внутри команды все знают, как можно потерять очки на финише сезона.

Поэтому мы должны оставаться сосредоточенными до последнего матча. Если продолжим играть в том же духе, то все будет в порядке», – сказал Кэхилл.

В текущем сезоне за 11 туров до окончания чемпионата Англии «Челси» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Тоттенхэм» на 10 очков.