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    Видаль не думает о сопернике «Баварии» в четвертьфинале

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль остался доволен двумя забитыми голами в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом».

    «Счастлив, что смог использовать свои шансы. Но самое главное все же то, что «Бавария» играет все лучше с каждым матчем, забивая много голов. Нам все это придает дополнительную уверенность в себе.

    Соперник в четвертьфинале? Мы не думаем об этом. Нам просто нужно продолжать двигаться вперед», – сказал Видаль.

    Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Бавария» завершился со счетом 1:5. Результат первой встречи 1:5.

    Источник: Goal.com

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    08.03.2017 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 8 марта 2017, 08:12

      Не плохо бы нарваться на Реал, тогда у других появится шанс.

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