Видаль не думает о сопернике «Баварии» в четвертьфинале

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль остался доволен двумя забитыми голами в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом».

«Счастлив, что смог использовать свои шансы. Но самое главное все же то, что «Бавария» играет все лучше с каждым матчем, забивая много голов. Нам все это придает дополнительную уверенность в себе.

Соперник в четвертьфинале? Мы не думаем об этом. Нам просто нужно продолжать двигаться вперед», – сказал Видаль.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Бавария» завершился со счетом 1:5. Результат первой встречи 1:5.