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  • Гинер: «УЕФА оставил дисквалификацию Еременко в силе? Оставил и оставил»

Гинер: «УЕФА оставил дисквалификацию Еременко в силе? Оставил и оставил»

7 марта 2017, 17:39
7

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о сохранении двухлетней дисквалификации полузащитника армейцев Романа Еременко после поданной апелляции. Напомним, 29-летний финн был отстранен от футбольных матчей за употребление кокаина. Наказание отсчитывается с 6 октября 2016 года.

Ранее сообщалось, что финский футболист намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

– Как оцениваете, что дисквалификацию Еременко оставили в силе?

– Оставили и оставили. Пойдем дальше.

– Какова была мотивационная часть апелляции?

– Вы сейчас серьезно? Или это вы так, прикололись? Вы мне два слова незнакомых сказали. «Мотивационная» – я не знаю, что это такое. А второе слово – «какова».

Я что, юрист? У Романа есть юрист. Клубный юрист занимается этим. Я могу знать, что подается апелляция и какое решение. Думаете, мне нечего делать, сижу и это вот читаю?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Гинер Евгений
Комментарии (7)
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Ромарио1981
1488898282
Смотри как Петросян зажигает.
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Александр 13
1488900516
Леапольдычу все по х..)))
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DEFENDER114
1488900750
Примерно: "к черту полемику - тема закрыта".. +
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panmon
1488900925
"Мотивационная" точно не знает. То то все игроки как деревья стоят - мотивировать их надо;)
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vladimir-7
1488905176
Молодец, Е.Л. Гинер!
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RedWhiteFans2
1488907351
У него кредит ВТБ на 100 Лямов бакинских не оплачен. Нах. Ему Еременко. Он за эти деньги 100 таких купил бы. Поэтому нервный и невоспитанный хамло.
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