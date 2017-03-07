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    Гинер: «УЕФА оставил дисквалификацию Еременко в силе? Оставил и оставил»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о сохранении двухлетней дисквалификации полузащитника армейцев Романа Еременко после поданной апелляции. Напомним, 29-летний финн был отстранен от футбольных матчей за употребление кокаина. Наказание отсчитывается с 6 октября 2016 года.

    Ранее сообщалось, что финский футболист намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

    – Как оцениваете, что дисквалификацию Еременко оставили в силе?

    – Оставили и оставили. Пойдем дальше.

    – Какова была мотивационная часть апелляции?

    – Вы сейчас серьезно? Или это вы так, прикололись? Вы мне два слова незнакомых сказали. «Мотивационная» – я не знаю, что это такое. А второе слово – «какова».

    Я что, юрист? У Романа есть юрист. Клубный юрист занимается этим. Я могу знать, что подается апелляция и какое решение. Думаете, мне нечего делать, сижу и это вот читаю?

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.03.2017 17:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 марта 2017, 20:22

      У него кредит ВТБ на 100 Лямов бакинских не оплачен. Нах. Ему Еременко. Он за эти деньги 100 таких купил бы. Поэтому нервный и невоспитанный хамло.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > RedWhiteFans2 8 марта 2017, 20:09

      Во, это по-нашему. "Единица - вздор. Единица - ноль. Один - даже если очень важный - не подымет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный". А из таких единиц и складывается команда. Которой у него уже нет. Не видать ЦСКА кубковых мест в этом году,а в следующем и того хуже будет.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 марта 2017, 19:46

      Молодец, Е.Л. Гинер!

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 7 марта 2017, 18:35

      "Мотивационная" точно не знает. То то все игроки как деревья стоят - мотивировать их надо;)

      -1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 7 марта 2017, 18:32

      Примерно: "к черту полемику - тема закрыта".. +

      0
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 7 марта 2017, 18:28

      Леапольдычу все по х..)))

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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 7 марта 2017, 17:51

      Смотри как Петросян зажигает.

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