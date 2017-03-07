Гинер: «УЕФА оставил дисквалификацию Еременко в силе? Оставил и оставил»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о сохранении двухлетней дисквалификации полузащитника армейцев Романа Еременко после поданной апелляции. Напомним, 29-летний финн был отстранен от футбольных матчей за употребление кокаина. Наказание отсчитывается с 6 октября 2016 года.

Ранее сообщалось, что финский футболист намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

– Как оцениваете, что дисквалификацию Еременко оставили в силе?

– Оставили и оставили. Пойдем дальше.

– Какова была мотивационная часть апелляции?

– Вы сейчас серьезно? Или это вы так, прикололись? Вы мне два слова незнакомых сказали. «Мотивационная» – я не знаю, что это такое. А второе слово – «какова».

Я что, юрист? У Романа есть юрист. Клубный юрист занимается этим. Я могу знать, что подается апелляция и какое решение. Думаете, мне нечего делать, сижу и это вот читаю?