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    Еременко оспорит решение УЕФА в CAS

    Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, заявил, что игрок намерен оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Сегодня двухлетнее отстранение футболиста было оставлено в силе.

    Напомним, УЕФА дисквалифицировал 29-летнего футболиста по причине обнаружения в его допинг-пробе, взятой в сентябре после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2), кокаина и его метаболитов. Наказание отсчитывается с 6 октября 2016 года.

    «Обосновывая свою позицию, мы основывались на достаточно новой и необычной практике Спортивного арбитражного суда. Однако в УЕФА это или не восприняли, или же просто решили переложить все на суд в Лозанне. Мы изначально рассматривали вариант, что если нас решение УЕФА не устроит, мы пойдем в CAS. Так что оспаривать решение УЕФА в Лозанне мы будем обязательно.

    Когда будет подана апелляция в CAS? Для начала нам нужно получить от УЕФА полный текст решения. Это займет определенное время», – сказал Прокопец.

    По словам представителя Еременко, финн получит право тренироваться в составе какой-либо команды за два месяца до окончания срока отстранения.

    Источник: ТАСС

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    06.03.2017 16:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 марта 2017, 19:11

      Не ломайте парню жизнь, снюхается же ведь совсем!

      1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 6 марта 2017, 18:55

      Что посмеешь, то и пожмёшь.

      1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 6 марта 2017, 18:39

      вот сразу видно деньги девать некуда,на адвоката решил,а что платят у нас,как в маленьких государствах бюджет,до этого тайд нюхал тоже не издешевых полюбому!зажрался!!!

      0
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      Рейтинг: +33

      Красная от Нихуйса 6 марта 2017, 18:22

      Три года назад, напару с Зайцевым, отаналил представителей РФС в Лозанне. Фееричное было шоу. Буду болеть за Прокопца.

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 6 марта 2017, 18:06

      С Ерёменко покончено.
      Денег нахапал - иди в бизнес.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 марта 2017, 16:30

      Пора заканчивать ерепениться. Попался, отбывай,а то еще добавят

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 марта 2017, 16:28

      А что ему еще делать? Свободного времени до фига, че не поспорить )))

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      Рейтинг: +16

      plaff77 6 марта 2017, 16:24

      Надо было впаривать комиссии, что кокс необходим ему в медицинских целях, как у америкосов, тогда бы проканало.

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