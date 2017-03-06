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Еременко оспорит решение УЕФА в CAS

6 марта 2017, 16:16
8

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, заявил, что игрок намерен оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Сегодня двухлетнее отстранение футболиста было оставлено в силе.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал 29-летнего футболиста по причине обнаружения в его допинг-пробе, взятой в сентябре после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2), кокаина и его метаболитов. Наказание отсчитывается с 6 октября 2016 года.

«Обосновывая свою позицию, мы основывались на достаточно новой и необычной практике Спортивного арбитражного суда. Однако в УЕФА это или не восприняли, или же просто решили переложить все на суд в Лозанне. Мы изначально рассматривали вариант, что если нас решение УЕФА не устроит, мы пойдем в CAS. Так что оспаривать решение УЕФА в Лозанне мы будем обязательно.

Когда будет подана апелляция в CAS? Для начала нам нужно получить от УЕФА полный текст решения. Это займет определенное время», – сказал Прокопец.

По словам представителя Еременко, финн получит право тренироваться в составе какой-либо команды за два месяца до окончания срока отстранения.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (8)
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plaff77
1488806686
Надо было впаривать комиссии, что кокс необходим ему в медицинских целях, как у америкосов, тогда бы проканало.
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ufos73
1488806902
А что ему еще делать? Свободного времени до фига, че не поспорить )))
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acer2003
1488807029
Пора заканчивать ерепениться. Попался, отбывай,а то еще добавят
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Taps
1488812784
С Ерёменко покончено. Денег нахапал - иди в бизнес.
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Красная от Нихуйса
1488813742
Три года назад, напару с Зайцевым, отаналил представителей РФС в Лозанне. Фееричное было шоу. Буду болеть за Прокопца.
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KingRey21
1488814762
вот сразу видно деньги девать некуда,на адвоката решил,а что платят у нас,как в маленьких государствах бюджет,до этого тайд нюхал тоже не издешевых полюбому!зажрался!!!
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ALEX ML
1488815736
Что посмеешь, то и пожмёшь.
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Сильвербой
1488816717
Не ломайте парню жизнь, снюхается же ведь совсем!
Ответить
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