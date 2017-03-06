Еременко оспорит решение УЕФА в CAS

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, заявил, что игрок намерен оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Сегодня двухлетнее отстранение футболиста было оставлено в силе.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал 29-летнего футболиста по причине обнаружения в его допинг-пробе, взятой в сентябре после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2), кокаина и его метаболитов. Наказание отсчитывается с 6 октября 2016 года.

«Обосновывая свою позицию, мы основывались на достаточно новой и необычной практике Спортивного арбитражного суда. Однако в УЕФА это или не восприняли, или же просто решили переложить все на суд в Лозанне. Мы изначально рассматривали вариант, что если нас решение УЕФА не устроит, мы пойдем в CAS. Так что оспаривать решение УЕФА в Лозанне мы будем обязательно.

Когда будет подана апелляция в CAS? Для начала нам нужно получить от УЕФА полный текст решения. Это займет определенное время», – сказал Прокопец.

По словам представителя Еременко, финн получит право тренироваться в составе какой-либо команды за два месяца до окончания срока отстранения.