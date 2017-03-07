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    Кроос летом готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если «Реал» в этом сезоне не выиграет ни одного трофея

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос во время летнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 27-летний немец готов принять предложение «красных дьяволов», если по итогам нынешнего сезона его команда не сможет выиграть ни одного трофея.

    По данным Transfermarkt, стоимость Крооса оценивается в 60 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал» в Примере 20 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами.

    Источник: Daily Star

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    07.03.2017 16:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 8 марта 2017, 19:55

      кросс летом хочет стат канцлером германии хаха

      0
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      Рейтинг: +33

      alexarh 8 марта 2017, 11:23

      кряяяяяяяяяяя))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 7 марта 2017, 17:07

      Что-то!!! А можно подумать, что с Манчестером он выиграет кучу трофеев. Бред полный! Он не для этого из "Баварии" уходил. Достали утками!

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 7 марта 2017, 16:18

      Бредятина!!!

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