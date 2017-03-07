Кроос летом готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если «Реал» в этом сезоне не выиграет ни одного трофея

Полузащитник «Реала» Тони Кроос во время летнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 27-летний немец готов принять предложение «красных дьяволов», если по итогам нынешнего сезона его команда не сможет выиграть ни одного трофея.

По данным Transfermarkt, стоимость Крооса оценивается в 60 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал» в Примере 20 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами.