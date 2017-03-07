Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «МЮ» рассудит немецкая бригада во главе с Цвайером

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Напомним, встреча пройдет 9 марта на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.

На предыдущей стадии «Ростов» по сумме двух встреч прошел «Спарту» (5:1), а «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Сент-Этьена» (4:0).