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    Канунников: «Хотелось бы забивать чаще»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников, гол которого стал единственным в матче 18-го тура чемпионата России с «Анжи», поделился своими впечатлениями от победы. Российский форвард отметил, что казанская команда не сумела показать игру достойного качества.

    – Получилось победить сегодня. Наверное, это единственный положительный момент за встречу. Не думаю, что кто-то остался доволен игрой, ни футболисты, ни тренерский штаб. Первый тайм проиграли «Анжи» вчистую, они были быстрее, мобильнее, агрессивнее, были лучше нас на каждом участке поле. Сегодня в приоритете был результат, поэтому хорошо, что в итоге мы выиграли.

    – Вы становитесь специалистом по «Анжи», сегодня забили махачкалинцам в очередной раз.

    – Хотелось бы еще чаще забивать. Работа у меня такая – забивать много. Было пространство и удар получился хороший.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Канунников забил пять голов и сделал один результативный пас в 12 матчах.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.03.2017 11:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 марта 2017, 08:44

      Да кто же против,Макс!
      Забивай,да еще таких красавцев,только рады будем!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 марта 2017, 13:25

      такие как Канунников Кокорин или Прудников забивают раз в год ну максимум два

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      Рейтинг: +592

      spaike > Garrincha58 7 марта 2017, 13:54

      По мне так Канунников на данный момент на голову лучше чем Кокорин, и при должной поддержке команды забивал бы больше.

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