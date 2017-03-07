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Канунников: «Хотелось бы забивать чаще»

7 марта 2017, 11:21
3

Нападающий «Рубина» Максим Канунников, гол которого стал единственным в матче 18-го тура чемпионата России с «Анжи», поделился своими впечатлениями от победы. Российский форвард отметил, что казанская команда не сумела показать игру достойного качества.

– Получилось победить сегодня. Наверное, это единственный положительный момент за встречу. Не думаю, что кто-то остался доволен игрой, ни футболисты, ни тренерский штаб. Первый тайм проиграли «Анжи» вчистую, они были быстрее, мобильнее, агрессивнее, были лучше нас на каждом участке поле. Сегодня в приоритете был результат, поэтому хорошо, что в итоге мы выиграли.

– Вы становитесь специалистом по «Анжи», сегодня забили махачкалинцам в очередной раз.

– Хотелось бы еще чаще забивать. Работа у меня такая – забивать много. Было пространство и удар получился хороший.

В нынешнем сезоне чемпионата России Канунников забил пять голов и сделал один результативный пас в 12 матчах.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Анжи Канунников Максим
Комментарии (3)
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Garrincha58
1488882313
такие как Канунников Кокорин или Прудников забивают раз в год ну максимум два
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rubinovyi2
1488951863
Да кто же против,Макс! Забивай,да еще таких красавцев,только рады будем!
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