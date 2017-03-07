Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рыжиков недоволен игрой «Рубина»

7 марта 2017, 01:05
4

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился наблюдениями от гостевого матча 18-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:0). 36-летний вратарь дал понять, что недоволен качеством игры казанской команды.

«Игра была тяжелая, играли на выезде. Я думаю, нам нужно прибавлять во всех компонентах, потому что мы продемонстрировали не ту игру, которую ждут от нас тренерский штаб. И Хави Грасия в перерыве об этом сказал. Три очка можно занести себе в актив, потому что тяжелый выезд. Но качество игры, конечно, оставляет желать лучшего», – сказал Рыжиков.

По итогам 18-ти туров «Рубин» имеет на своем счету 26 очков и занимает девятую позицию в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rubinovyi2
1488862218
Эт понятно,кому может понравиться такое мученье.
Ответить
vgarakh
1488884463
Честно говоря удовольствия мало смотреть на такую игру Рубина, а вот Анжи понравился , только немного не повезло.
Ответить
Chernyi Lis
1488920790
не ты один не доволен!!
Ответить
Главные новости
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Все новости
Все новости
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
Вчера, 17:48
11
Определен лучший российский футболист
Вчера, 17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+