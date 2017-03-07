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    Рыжиков недоволен игрой «Рубина»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился наблюдениями от гостевого матча 18-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:0). 36-летний вратарь дал понять, что недоволен качеством игры казанской команды.

    «Игра была тяжелая, играли на выезде. Я думаю, нам нужно прибавлять во всех компонентах, потому что мы продемонстрировали не ту игру, которую ждут от нас тренерский штаб. И Хави Грасия в перерыве об этом сказал. Три очка можно занести себе в актив, потому что тяжелый выезд. Но качество игры, конечно, оставляет желать лучшего», – сказал Рыжиков.

    По итогам 18-ти туров «Рубин» имеет на своем счету 26 очков и занимает девятую позицию в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Рубин»

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    07.03.2017 01:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 марта 2017, 00:06

      не ты один не доволен!!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 марта 2017, 14:01

      Честно говоря удовольствия мало смотреть на такую игру Рубина, а вот Анжи понравился , только немного не повезло.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 марта 2017, 07:50

      Эт понятно,кому может понравиться такое мученье.

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > rubinovyi2 7 марта 2017, 08:26

      ...дааа,вчера точно мучились,середину поля не контролировали,а работа с мячом,пасы....ниже дворового футбола.А надо было выносить Анжи со счётом 3:0.Сергею отдельное спасибо за одинадцатиметровый---которого не было,армянский тренер Анжи учит своих игроков симулировать и костоломству,а не футболу.

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