Рыжиков недоволен игрой «Рубина»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился наблюдениями от гостевого матча 18-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:0). 36-летний вратарь дал понять, что недоволен качеством игры казанской команды.

«Игра была тяжелая, играли на выезде. Я думаю, нам нужно прибавлять во всех компонентах, потому что мы продемонстрировали не ту игру, которую ждут от нас тренерский штаб. И Хави Грасия в перерыве об этом сказал. Три очка можно занести себе в актив, потому что тяжелый выезд. Но качество игры, конечно, оставляет желать лучшего», – сказал Рыжиков.

По итогам 18-ти туров «Рубин» имеет на своем счету 26 очков и занимает девятую позицию в турнирной таблице РФПЛ.