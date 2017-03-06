Гризманн ждет скорого возвращения Торреса на поле

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рад видеть поправляющегося Фернандо Торреса после черепно-мозговой травмы.

«Я очень рад, что Торресу стало уже лучше. Приятно было видеть, что он приехал на игру поддержать нас. Его присутствие само по себе очень важно.

Надеюсь, он в самое ближайшее время вернется на поле. Торрес очень важен и нужен «Атлетико», – приводит слова Гризманна Le Figaro.

Отметим, что француз оформил дубль в матче испанской Примеры с «Валенсией» (3:0), посвятив его испанцу.