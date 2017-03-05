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    Крицюк: «Чемпионские амбиции «Спартака»? В РФПЛ много таких команд»

    Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2). По его словам, ничейный исход стал закономерным результатом для обеих команд.

    – По горячим следам кажется, что счет по игре. Мы бились до конца, хотели выиграть.

    – Можно ли сказать, что «Спартак» действительно команда с чемпионскими амбициями?

    – Я могу сказать, что хорошая команда. А чемпионские амбиции? Не знаю, у нас много таких команд. Финальный этап сезона покажет.

    В нынешнем сезоне Крицюк провел за «Краснодар» в РФПЛ 17 матчей, в которых пропустил 15 голов. После матча со «Спартаком» «быки» поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Rusfootball.info

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    05.03.2017 23:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4934

      polt 6 марта 2017, 11:49

      Вратарь хороший, и первый гол от Спартака должен был брать...

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 6 марта 2017, 00:10

      Крицюк должен вратарем быть, а не комментатором

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2017, 23:57

      А вы не забили не одного гола с игры.

      0
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 5 марта 2017, 23:56

      Крицюк - хороший вратарь. Но у нас много таких вратарей.

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