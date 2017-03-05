Крицюк: «Чемпионские амбиции «Спартака»? В РФПЛ много таких команд»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2). По его словам, ничейный исход стал закономерным результатом для обеих команд.

– По горячим следам кажется, что счет по игре. Мы бились до конца, хотели выиграть.

– Можно ли сказать, что «Спартак» действительно команда с чемпионскими амбициями?

– Я могу сказать, что хорошая команда. А чемпионские амбиции? Не знаю, у нас много таких команд. Финальный этап сезона покажет.

В нынешнем сезоне Крицюк провел за «Краснодар» в РФПЛ 17 матчей, в которых пропустил 15 голов. После матча со «Спартаком» «быки» поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.