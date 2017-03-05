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    Руди Гарсия вошел в список претендентов на пост главного тренера «Барселоны»

    Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия может возглавить «Барселону». Сообщается, что 53-летний специалист вошел в список претендентов на пост нового наставника сине-гранатовых.

    Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба также рассматривает кандидатуры Рональда Кумана («Эвертон»), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Хорхе Сампаоли («Севилья») и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»).

    Напомним, что нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике принял решение покинуть клуб по окончании сезона.

    Источник: AS

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    05.03.2017 14:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 5 марта 2017, 18:22

      Пусть Венгера заберут!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 5 марта 2017, 16:08

      это еще не 100%, что покинет, если вытащят с ПСЖ, то рук-во барсы будет умолять Енрике остаться

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