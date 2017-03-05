Руди Гарсия вошел в список претендентов на пост главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия может возглавить «Барселону». Сообщается, что 53-летний специалист вошел в список претендентов на пост нового наставника сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба также рассматривает кандидатуры Рональда Кумана («Эвертон»), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Хорхе Сампаоли («Севилья») и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»).

Напомним, что нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике принял решение покинуть клуб по окончании сезона.