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    Тихонов: «Выход «Енисея» в РФПЛ? Об этом пока рано говорить»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал о подготовке команды ко второй части сезона Футбольной национальной лиги. Российский специалист в интервью sibnovosti.ru также подчеркнул, что клубу из Красноярска пока рано рассчитывать на выход в РФПЛ.

    – Подведите итоги зимнего межсезонья. Как прошли сборы? Все ли удалось выполнить из запланированного?

    – Я считаю, то, что мы запланировали, все выполнили. Конечно же, внесли корректировку в подготовку к первенству ФНЛ. Плюс к этому мы сыграли пять хороших спаррингов.

    – В команду пришли три игрока с хорошим опытом игры в РФПЛ – Артур Саркисов, Петр Тен и Сергей Самодин. Как футболисты проявили себя на сборах?

    – Все они – очень качественные футболисты, прошедшие большую школу, поэтому я думаю, что они нам помогут в оставшихся матчах чемпионата. Я очень доволен ими, все они очень хорошо работали. Надеюсь, что они принесут нам большую пользу.

    – Можно ли сказать, что приобретение этих футболистов повлечет за собой задачу выхода в РФПЛ?

    – Задача выхода в РФПЛ? Об этом пока рано говорить. Никто нам такую задачу не ставил. У нас есть определенная задача, к которой мы постепенно идем.

    Напомним, что после 24-х туров «Енисей» имеет на своем счету 37 очков и занимает четвертую позицию в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 13:40
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