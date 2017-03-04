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    Рейнгольд: «Сколько раз по воротам ЦСКА ударили Кокорин и Дзюба, получающие по 3 миллиона в год? Ни разу. Ноль – цена таким футболистам»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» подверг критике игру нападающих петербургского клуба Александра Кокорина и Артема Дзюбы. По его словам, уровень игры футболистов не соответствует выплачиваемой им зарплате.

    – Вас не удивило, что «Зенит» не проявил желания реваншироваться за вылет из Лиги Европы?

    – Я акцент делаю на другие вещи. И главная проблема команд в том, что ни в «Зените», ни в ЦСКА абсолютно никто не умеет открываться без мяча! Это огромная трагедия. Ни Дзюба, ни Кокорин не двигаются без мяча. Сплошная статика. Нельзя так играть в футбол. Ноль – цена таким футболистам.

    Сколько раз по воротам ударили Александр Кокорин и Артем Дзюба, игроки, получающие по три миллиона евро в год? Ни разу.

    Меня часто упрекают, что я много критикую. Ничего я не критикую, я говорю, что вижу. Футболисты ни разу не ударили по воротам. О каком уровне этих игроков основы сборной России можно вести речь? Хоть что-нибудь бы показали. Ведь им не по 35 лет. Они еще молодые. Что им еще надо, чтобы играть в футбол?

    В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, записав на свой счет три гола и две результативные передачи. В активе Дзюбы – 15 встреч, восемь забитых мячей и три голевых паса.

    «Самое страшное подтвердилось». Как Гончаренко изменил ЦСКА

    Источник: «Советский спорт»

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    04.03.2017 21:27
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 6 марта 2017, 14:42

      Красивые слова!!!!

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      Рейтинг: +26

      pntrz 5 марта 2017, 14:04

      а он прав, статистика !

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 марта 2017, 10:54

      Отстойный матч и удаление его только ухудшило.Надеюсь Краснодар со Спартаком в футбол играть будут!

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 5 марта 2017, 09:59

      Чья корова мычала, Ваша бы молчала:))) ну да Спартак чемпион:)))))) до живем увидим.

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 5 марта 2017, 01:40

      коко шанэль завязал с футбиком, вот и все

      1
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 5 марта 2017, 00:38

      Поль, красава, адекватные слова

      0
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 5 марта 2017, 00:38

      вы все такие критики особенно этот недоделанный рейнгольд, все так быстро забывают о том что делают игроки, а как только у них не удавшиеся матч все их комментируют как будто Боги футбола. пора признать что РФПЛ это не самая сильная лига и требовать от игроков высшего уровня не стоит, Дзюба между прочим в прошлом матче подарил надежду всей России забив и отдав передачу а уже другие игроки допустили ошибку, а тут они ни разу не ударили то все сразу давай их поливать грязью. месси между прочим в прошлой игре с ПСЖ ниче не сделал, не ударил, ничего полезного , только терял мяч, и что? он тоже бык,? понятно что их сравнивать нельзя, но и требовать в каждой игре от русских игроков пользы тоже не стоит, я к тому что лучше держите язык за зубами, и сами выйдите на поле раз такие умные, а то как говорить вы все профи, а как играть то все из вас только футбол смотрят

      -1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > lokomotyv 5 марта 2017, 06:22

      В том то и дело что вы правы,РФПЛ не самая сильная лига.Но!В не самой сильной лиге и зарплаты для игроков должны быть соответствующие!А эти ребятки получая ооочень хорошие деньги выкладываться не хотят.Хотя оба несомненно талантом не обделены.Только вот просыпается этот талант к сожалению всё реже и реже.Артёмка в силу своей упёртости ещё пытается что-то делать,а вот Кокорин..."зазвездился".Да и распиарен он кажется,излишне..Играть нужно,играть!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > lokomotyv 5 марта 2017, 17:58

      Причем здесь критики или нет ! И зачем ходить далеко за сравнением в свое время когда Смолов и Кокорин играли за Динамо , один играл и забивал , а второй за почти 70 игр забил 3 гола ! Сейчас Смолов начал играть и по голам сравнялся с Кокориным , а дела в том что Кокоша подписал хороший контракт деньги капают , а на игру забил !

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 5 марта 2017, 00:29

      Удручающая правда. Обидно что эти деревья в сборной ходят (

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      Рейтинг: +6618

      maior-60 5 марта 2017, 00:26

      Ветеран прав!

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 марта 2017, 00:14

      Так и есть!!!Кокорин медийный персонаж ему не до футбола,а об Дзюбу надо под определённым углом мячом ударить,чтоб в ворота отлетело

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