Рейнгольд: «Сколько раз по воротам ЦСКА ударили Кокорин и Дзюба, получающие по 3 миллиона в год? Ни разу. Ноль – цена таким футболистам»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» подверг критике игру нападающих петербургского клуба Александра Кокорина и Артема Дзюбы. По его словам, уровень игры футболистов не соответствует выплачиваемой им зарплате.

– Вас не удивило, что «Зенит» не проявил желания реваншироваться за вылет из Лиги Европы?

– Я акцент делаю на другие вещи. И главная проблема команд в том, что ни в «Зените», ни в ЦСКА абсолютно никто не умеет открываться без мяча! Это огромная трагедия. Ни Дзюба, ни Кокорин не двигаются без мяча. Сплошная статика. Нельзя так играть в футбол. Ноль – цена таким футболистам.

Сколько раз по воротам ударили Александр Кокорин и Артем Дзюба, игроки, получающие по три миллиона евро в год? Ни разу.

Меня часто упрекают, что я много критикую. Ничего я не критикую, я говорю, что вижу. Футболисты ни разу не ударили по воротам. О каком уровне этих игроков основы сборной России можно вести речь? Хоть что-нибудь бы показали. Ведь им не по 35 лет. Они еще молодые. Что им еще надо, чтобы играть в футбол?

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, записав на свой счет три гола и две результативные передачи. В активе Дзюбы – 15 встреч, восемь забитых мячей и три голевых паса.

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