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  • Рейнгольд: «Сколько раз по воротам ЦСКА ударили Кокорин и Дзюба, получающие по 3 миллиона в год? Ни разу. Ноль – цена таким футболистам»

Рейнгольд: «Сколько раз по воротам ЦСКА ударили Кокорин и Дзюба, получающие по 3 миллиона в год? Ни разу. Ноль – цена таким футболистам»

4 марта 2017, 21:27
41

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» подверг критике игру нападающих петербургского клуба Александра Кокорина и Артема Дзюбы. По его словам, уровень игры футболистов не соответствует выплачиваемой им зарплате.

– Вас не удивило, что «Зенит» не проявил желания реваншироваться за вылет из Лиги Европы?

– Я акцент делаю на другие вещи. И главная проблема команд в том, что ни в «Зените», ни в ЦСКА абсолютно никто не умеет открываться без мяча! Это огромная трагедия. Ни Дзюба, ни Кокорин не двигаются без мяча. Сплошная статика. Нельзя так играть в футбол. Ноль – цена таким футболистам.

Сколько раз по воротам ударили Александр Кокорин и Артем Дзюба, игроки, получающие по три миллиона евро в год? Ни разу.

Меня часто упрекают, что я много критикую. Ничего я не критикую, я говорю, что вижу. Футболисты ни разу не ударили по воротам. О каком уровне этих игроков основы сборной России можно вести речь? Хоть что-нибудь бы показали. Ведь им не по 35 лет. Они еще молодые. Что им еще надо, чтобы играть в футбол?

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, записав на свой счет три гола и две результативные передачи. В активе Дзюбы – 15 встреч, восемь забитых мячей и три голевых паса.

«Самое страшное подтвердилось». Как Гончаренко изменил ЦСКА

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дзюба Артем Кокорин Александр Рейнгольд Валерий
Комментарии (41)
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Georg 07 rus
1488652330
Все правильно сказал!!!нулевые футболисты,матч говно !!!И это еще матч тура !!!
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la verdad
1488652438
Тут поднял статистику Рейнгольда... Он рекордсмен мира по кол-ву ударов по воротам и в створ. В среднем за игру он бил по воротам 16,75 раза. Из них 14,333 в створ. Мужик знает что говорит....
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VVM1964
1488653121
СКОЛЬКО УЖЕ РАЗ ВЫСКАЗЫВАЛАСЬ РАЗУМНАЯ МЫСЛИ , ЧТО ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРПЛАТА И БОНУСЫ ( ЗА ПОБЕДУ , ЗА ВЫХОД НА ПОЛЕ И Т.Д. ) И ПОКА ДЕНЬГИ БУДУТ ПАДАТЬ ЗА ПРЕБЫВАНИЕ НА ПОЛЕ - БУДУТ ТАКИЕ ИГОРОЧИШКИ И ТАКИЕ ИГРЫ .
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mihail200606
1488657321
В данном случае маэстро прав)))))
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Snek
1488658418
за кривую шпалу он зря гонит, Дзюбиньо может и кривой, но играть старается, просто футбол это не дело древесины... А про какошу и говорить нечего, у него мб и талант и данные есть, только он уёбок на том и всё.
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_Аналитик_
1488659313
Дзюба старательный работяга,но полено еще то
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Александ1982
1488660474
поддерживаю, и эти игроки на первых ролях в сборной!? позор
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Sanches 1204
1488662068
Так и есть!!!Кокорин медийный персонаж ему не до футбола,а об Дзюбу надо под определённым углом мячом ударить,чтоб в ворота отлетело
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maior-60
1488662804
Ветеран прав!
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Dellleone
1488662973
Удручающая правда. Обидно что эти деревья в сборной ходят (
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