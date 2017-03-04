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Тотти раздумывает над завершением карьеры

4 марта 2017, 08:07
9

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти в ближайшее время может уйти из футбола. Сообщается, что 40-летний форвард недоволен тем, как складываются его дела в нынешнем сезоне. По мнению итальянца, он получает слишком мало игровой практики.

В ближайшее время Тотти намерен провести встречу с владельцем «Ромы» Джеймсом Паллоттой. По информации источника, если римский клуб не подпишет с игроком новый контракт, то он завершит карьеру.

В нынешнем розыгрыше Серии А Тотти провел 11 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Тотти Франческо
Комментарии (9)
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Anton-champion
1488605617
Величайший игрок!
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Lexa_Lexa
1488607474
Пора уже возглавит Рому
Ответить
84aivengo
1488608064
пора уже наверно
Ответить
Пикап96
1488609531
И императорам нужно уходить..
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1488609860
рано)
Ответить
Серега М.
1488613806
Становится грустно, когда такие футболисты заканчивают с футболом. Футболисты, для которых в первую очередь стоит преданность своему клубу, а не постоянная беготня за деньгами...
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aristokrat17
1488617277
Можно и в китай
Ответить
Cant Stop
1488825790
пусть еще играет, дайте ему хоть минут по 15-20 играть.....будет забивать ,пасы голевые давать
Ответить
Barsuk52
1488866658
такой результативности многие позавидуют
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