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    Тотти раздумывает над завершением карьеры

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти в ближайшее время может уйти из футбола. Сообщается, что 40-летний форвард недоволен тем, как складываются его дела в нынешнем сезоне. По мнению итальянца, он получает слишком мало игровой практики.

    В ближайшее время Тотти намерен провести встречу с владельцем «Ромы» Джеймсом Паллоттой. По информации источника, если римский клуб не подпишет с игроком новый контракт, то он завершит карьеру.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Тотти провел 11 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    04.03.2017 08:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 марта 2017, 09:04

      такой результативности многие позавидуют

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 марта 2017, 21:43

      пусть еще играет, дайте ему хоть минут по 15-20 играть.....будет забивать ,пасы голевые давать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      aristokrat17 4 марта 2017, 11:47

      Можно и в китай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Серега М. 4 марта 2017, 10:50

      Становится грустно, когда такие футболисты заканчивают с футболом. Футболисты, для которых в первую очередь стоит преданность своему клубу, а не постоянная беготня за деньгами...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 марта 2017, 09:44

      рано)

      0
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 4 марта 2017, 09:38

      И императорам нужно уходить..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 марта 2017, 09:14

      пора уже наверно

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 4 марта 2017, 09:04

      Пора уже возглавит Рому

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 4 марта 2017, 08:33

      Величайший игрок!

      0
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