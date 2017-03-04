Тотти раздумывает над завершением карьеры

такой результативности многие позавидуют
Нападающий «Ромы» Франческо Тотти в ближайшее время может уйти из футбола. Сообщается, что 40-летний форвард недоволен тем, как складываются его дела в нынешнем сезоне. По мнению итальянца, он получает слишком мало игровой практики.
В ближайшее время Тотти намерен провести встречу с владельцем «Ромы» Джеймсом Паллоттой. По информации источника, если римский клуб не подпишет с игроком новый контракт, то он завершит карьеру.
В нынешнем розыгрыше Серии А Тотти провел 11 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.