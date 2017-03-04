Озил пропустит матч с «Ливерпулем» и может не сыграть с «Баварией»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил останется вне заявки лондонского клуба на матч 26-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля». Сообщается, что в среду игрок сборной Германии был освобожден от тренировок в связи с гриппом.

Таким образом, участие Озила в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» находится под вопросом. Напомним, в первой встрече лондонский клуб крупно уступил сопернику со счетом 1:5.

В нынешнем сезоне АПЛ хавбек забил пять голов в 22-х матчах. На данный момент «Арсенал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.