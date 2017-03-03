Петраков: «Чего не хватило «Томи» в матче против «Ростова»? Всего»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал итог матча 18-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели разгромное поражение от «Ростова» со счетом 0:6. По его словам, сибирякам не хватило в данной игре сил и опыта.

«Чего не хватило «Томи» в матче против «Ростова»? Всего. И сил, и опыта. В центре защиты у нас играл парень из дубля, поэтому тяжело что-то сказать... Между матчами на сборах и играми чемпионата есть большая разница. Наверное, футболисты теперь почувствуют уровень РФПЛ, сделают какие-то выводы. Но играть с очень хорошей командой и совершать такие грубейшие ошибки нельзя. Результат отражает то, что происходило на поле», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

После этого матча «Ростов» поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Томь» остался на последней позиции.