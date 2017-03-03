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    Петраков: «Чего не хватило «Томи» в матче против «Ростова»? Всего»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал итог матча 18-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели разгромное поражение от «Ростова» со счетом 0:6. По его словам, сибирякам не хватило в данной игре сил и опыта.

    «Чего не хватило «Томи» в матче против «Ростова»? Всего. И сил, и опыта. В центре защиты у нас играл парень из дубля, поэтому тяжело что-то сказать... Между матчами на сборах и играми чемпионата есть большая разница. Наверное, футболисты теперь почувствуют уровень РФПЛ, сделают какие-то выводы. Но играть с очень хорошей командой и совершать такие грубейшие ошибки нельзя. Результат отражает то, что происходило на поле», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

    После этого матча «Ростов» поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Томь» остался на последней позиции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2017 21:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 3 марта 2017, 22:50

      ну да,чего про деньги не сказал?

      0
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 3 марта 2017, 21:29

      на самом деле только денег!!!!

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