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    Червиченко: «Главный козырь «Спартака» в нынешнем сезоне – Мутко»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что успешные результаты московского клуба в нынешнем сезоне связаны с помощью президента РФС Виталия Мутко. По его словам, именно это является главным козырем красно-белых на данный момент.

    «Честно говоря, никем особенным «Спартак» и не укрепился. Самое главное их усиление произошло в начале сезона, когда клуб добился поддержки Виталия Мутко. Любую конфликтную ситуацию Мутко лично контролировал, «впрягался» и ораторствовал за «Спартак». Я даже не припомню ни одной команды, за которую он так вступался в чемпионате. Это главный козырь «Спартака» в этом сезоне», – сказал Червиченко.

    Отметим, что сейчас «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.03.2017 21:03
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 12 марта 2017, 09:34

      если мудко не вставляет палки в колёса-это не значит помогать.а червяк всё вякает.лучше бы жир отсосал у себя

      0
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 13:04

      Главное есть джокер - Каррера .

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 4 марта 2017, 11:02

      что за гнилой человечишка

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 4 марта 2017, 10:20

      Червиченко----когда тебе рот залепят дерьмом ?

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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ > nik55 4 марта 2017, 12:46

      Говно говном не испортишь .

      1
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      Рейтинг: +252

      Рыпя 4 марта 2017, 09:53

      мудлом был и мудлом останешься, тебя же родные ненавидят за глаза наверное, за то как ты поступил с великим клубом!!! и от всего что ты уже наговорил и ещё наговоришь, тебе уже ни когда не отмыться!!!

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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 4 марта 2017, 08:54

      Джабба Хатт совсем пизданулся

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      Рейтинг: +116

      Pirboy 4 марта 2017, 08:42

      Ответ ищите у Ждуна, кем то погашается долг РФС, кто ОН????

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      Рейтинг: +2726

      a_who 4 марта 2017, 08:01

      Червиченко сам мудко ,,,

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 4 марта 2017, 07:04

      Бомбардир пользуется выводами не экспертов разбирающийся в управлении клубом и в футболе, а каких то "неудачников" недоело

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 4 марта 2017, 07:01

      Ты кто Червиченко? К футболу у Вас никакого отношения, тем более теперь к Московскому Спартаку, многомиллионная армия болельщиков клуба сделали вывод о уровни вашей классификации как управленца! "0" я бы сказал! Перестаньте и смиритесь, нам надоели ваши интервью за гроши

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