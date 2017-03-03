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  • Червиченко: «Главный козырь «Спартака» в нынешнем сезоне – Мутко»

Червиченко: «Главный козырь «Спартака» в нынешнем сезоне – Мутко»

3 марта 2017, 21:03
59

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что успешные результаты московского клуба в нынешнем сезоне связаны с помощью президента РФС Виталия Мутко. По его словам, именно это является главным козырем красно-белых на данный момент.

«Честно говоря, никем особенным «Спартак» и не укрепился. Самое главное их усиление произошло в начале сезона, когда клуб добился поддержки Виталия Мутко. Любую конфликтную ситуацию Мутко лично контролировал, «впрягался» и ораторствовал за «Спартак». Я даже не припомню ни одной команды, за которую он так вступался в чемпионате. Это главный козырь «Спартака» в этом сезоне», – сказал Червиченко.

Отметим, что сейчас «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Мутко Виталий Червиченко Андрей
Комментарии (59)
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slavа0508
1488564898
Ну и чем же он помог??? Спартак последний пенальти пробил почти год назад,,,
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nirita
1488565273
Закройте рот этому жиробесу.
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Leva-Drako
1488566067
По моему он идиот!!!!!
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Freux
1488567114
"Спасибо" Мутко что Спартак играл с Томью в мороз в Томске,когда Ростов выездной матч играл дома,Так же и Урал сыграл свой"домашний" кубковый матч в Краснодаре☺☺
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RedWhiteFans2
1488568217
Чмырь. Когда кормился с рук Спартака, все было правильно. А как кормушку прикрыли начал срать на ладони с которых кормился. Классика жадного и неумного губошлёпа. И чего его словоблудие суют во все комменты. Есть никто и ..... Самое интересное, что Мутко для меня тоже недалёко ушёл. Только по другим понятиям. Но это -другая история.
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Диктор
1488568256
Червяк ты и есть червяк.Противно читать.
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Ильгизар И
1488568614
Что взять с червяка,только вякать,что при тебе не было чемпионства
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VVM1964
1488568646
Я КОНЕЧНО ПОНИМАЮ " ПЯТНИЦА- РАЗВРАТНИЦА " , НО ВСЕ ЖЕ ИНТЕРЕСНО ЧЕРВЬ ДОПИЛСЯ , ОБКУРИЛСЯ ИЛИ ОБКОЛОЛСЯ ? ПОДОБНЫЙ БРЕД МОЖНО КОНЕЧНО УВИДЕТЬ В КОММЕНТАХ У ИДИОТОВ , НО ЧТОБЫ ПОДОБНЫЙ БРЕД ВЫЛОЖИТЬ В ИНТЕРВЬЮ .
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сергей николаевич
1488569683
нет, ты не прав
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Супермачо
1488570029
Болезнь прогрессирует! Почему никто не вызовет санитаров?
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