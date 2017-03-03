Червиченко: «Главный козырь «Спартака» в нынешнем сезоне – Мутко»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что успешные результаты московского клуба в нынешнем сезоне связаны с помощью президента РФС Виталия Мутко. По его словам, именно это является главным козырем красно-белых на данный момент.

«Честно говоря, никем особенным «Спартак» и не укрепился. Самое главное их усиление произошло в начале сезона, когда клуб добился поддержки Виталия Мутко. Любую конфликтную ситуацию Мутко лично контролировал, «впрягался» и ораторствовал за «Спартак». Я даже не припомню ни одной команды, за которую он так вступался в чемпионате. Это главный козырь «Спартака» в этом сезоне», – сказал Червиченко.

Отметим, что сейчас «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.