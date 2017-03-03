Жулиано вызван в сборную Бразилии на игры с Уругваем и Парагваем

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая и Парагвая.

Отметим, что в число вызванных игроков вошел полузащитник «Зенит» Жулиано.

вратари: Алисон, Вевертон, Эдерсон;

защитники: Жоао Миранда, Маркиньос, Тиаго Силва, Жил, Даниэль Алвес, Фагнер, Марсело, Филипе Луис;

полузащитники: Каземиро, Фернандиньо, Паулиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Диего, Филиппе Коутиньо, Виллиан;

нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Фирмино, Диего Соуза.

Напомним, что с Уругваем бразильцы сыграют 24 марта, а с Парагваем – 29 марта.