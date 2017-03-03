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    Жулиано вызван в сборную Бразилии на игры с Уругваем и Парагваем

    Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая и Парагвая.

    Отметим, что в число вызванных игроков вошел полузащитник «Зенит» Жулиано.

    вратари: Алисон, Вевертон, Эдерсон;

    защитники: Жоао Миранда, Маркиньос, Тиаго Силва, Жил, Даниэль Алвес, Фагнер, Марсело, Филипе Луис;

    полузащитники: Каземиро, Фернандиньо, Паулиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Диего, Филиппе Коутиньо, Виллиан;

    нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Фирмино, Диего Соуза.

    Напомним, что с Уругваем бразильцы сыграют 24 марта, а с Парагваем – 29 марта.

    Источник: Globo

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    03.03.2017 17:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 4 марта 2017, 19:30

      Заслужил , и это хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 06:30

      списали Халка,.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Saylor 3 марта 2017, 18:13

      Молодец, надеюсь закрепится в основе сборной)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 3 марта 2017, 18:12

      КРАСАВА, УДАЧИ

      0
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