Жулиано вызван в сборную Бразилии на игры с Уругваем и Парагваем

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая и Парагвая.
Отметим, что в число вызванных игроков вошел полузащитник «Зенит» Жулиано.
вратари: Алисон, Вевертон, Эдерсон;
защитники: Жоао Миранда, Маркиньос, Тиаго Силва, Жил, Даниэль Алвес, Фагнер, Марсело, Филипе Луис;
полузащитники: Каземиро, Фернандиньо, Паулиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Диего, Филиппе Коутиньо, Виллиан;
нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Фирмино, Диего Соуза.
Напомним, что с Уругваем бразильцы сыграют 24 марта, а с Парагваем – 29 марта.
Источник: Globo