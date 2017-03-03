Суарес: «Решение Энрике удивило всех в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о том, как в команде отреагировали на желание главного тренера Луиса Энрике покинуть свой пост в конце сезона.

«Все в команде были удивлены. Слова Энрике стали для всех нас полной неожиданностью.

При этом все игроки «Барселоны» без проблем приняли решение тренера. Мы должны уважать его, потому что оно становится понятным, если учесть все произошедшее», – приводит слова Суареса Onda Cero.

По итогам 25 туров «Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице испанской Примеры. На второй позиции – «Реал», у которого на одно очко меньше, а также игра в запасе.