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    Малафеев призвал не торопиться с увольнением Луческу

    Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что до окончания сезона вряд ли последуют перестановки в тренерском штабе команды из Санкт-Петербурга.

    «Мое мнение таково: бросаться с кулаками на Луческу, спускать на него всех собак и делать виновником всех бед не стоит. Думаю, в «Зените» сейчас далеко не все так плохо. И нужные шаги после «Андерлехта» тренерский штаб сделает.

    Другое дело, если со временем результат так и не придет, руководство клуба, видимо, будет просто вынуждено сделать определенные выводы. Возможно, начнутся поиски альтернативных вариантов на следующий сезон. Ведь оставшийся до конца этого чемпионата весенний отрезок достаточно короток. Поэтому, на мой взгляд, замена тренера по ходу этой части турнира РФПЛ маловероятна.

    Но говорить об этом сейчас большого смысла нет. Особенно, перед важнейшим для «Зенита» матчем с ЦСКА. В нем команда должна показать себя на сто (и даже больше) процентов. В том числе, чтобы прекратить разговоры о неудачном начале года. И без раскачки вступить во вторую часть чемпионата», – сказал Малафеев.

    «Зенит» после 17 туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2017 07:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 марта 2017, 18:32

      Ни кому ни какие помидоры ставить не надо тренер сам разберется кому что всунуть и не надо вокруг Луческо страсти нагнетать - а кому так хочется что бы его убрали вот нагреет ЦСКА - если не будет заказа сверху - а в нашем футболе все может быть

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 3 марта 2017, 13:05

      Руководство зенита лучше бы вставило по самые помидоры кокорину шатову

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59

      коб1976 3 марта 2017, 11:04

      А много ли за первые полгода сделал АВБ?

      1
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 3 марта 2017, 09:04

      Пора в Зенит пригласить Гуся-он один из немногих тренеров,который умеет за короткий срок поставить игру из тех футболистов кто есть в наличии,а не заниматься куплей-продажей,как это делали и делают все его предшественники,начиная с лысого тренера!

      0
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      Рейтинг: +71

      Minusator 3 марта 2017, 09:01

      Рано его списывать.Лучше бы кокоркина продали

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 марта 2017, 08:16

      Уже сейчас нужно искать достойного тренера для футбольного клуба "Зенит", а
      по окончании чемпионата России, однозначно заменить М.Луческу. Без него
      Зенит вздохнёт полной грудью.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 3 марта 2017, 07:26

      да да да на пенсию и кого на замену ???

      1
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      Рейтинг: +6306

      порт 3 марта 2017, 07:16

      Пора Румыну на пенсию, помидоры выращивать.

      2
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