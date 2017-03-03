Малафеев призвал не торопиться с увольнением Луческу

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что до окончания сезона вряд ли последуют перестановки в тренерском штабе команды из Санкт-Петербурга.

«Мое мнение таково: бросаться с кулаками на Луческу, спускать на него всех собак и делать виновником всех бед не стоит. Думаю, в «Зените» сейчас далеко не все так плохо. И нужные шаги после «Андерлехта» тренерский штаб сделает.

Другое дело, если со временем результат так и не придет, руководство клуба, видимо, будет просто вынуждено сделать определенные выводы. Возможно, начнутся поиски альтернативных вариантов на следующий сезон. Ведь оставшийся до конца этого чемпионата весенний отрезок достаточно короток. Поэтому, на мой взгляд, замена тренера по ходу этой части турнира РФПЛ маловероятна.

Но говорить об этом сейчас большого смысла нет. Особенно, перед важнейшим для «Зенита» матчем с ЦСКА. В нем команда должна показать себя на сто (и даже больше) процентов. В том числе, чтобы прекратить разговоры о неудачном начале года. И без раскачки вступить во вторую часть чемпионата», – сказал Малафеев.

«Зенит» после 17 туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.