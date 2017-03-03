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Малафеев призвал не торопиться с увольнением Луческу

3 марта 2017, 07:06
10

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что до окончания сезона вряд ли последуют перестановки в тренерском штабе команды из Санкт-Петербурга.

«Мое мнение таково: бросаться с кулаками на Луческу, спускать на него всех собак и делать виновником всех бед не стоит. Думаю, в «Зените» сейчас далеко не все так плохо. И нужные шаги после «Андерлехта» тренерский штаб сделает.

Другое дело, если со временем результат так и не придет, руководство клуба, видимо, будет просто вынуждено сделать определенные выводы. Возможно, начнутся поиски альтернативных вариантов на следующий сезон. Ведь оставшийся до конца этого чемпионата весенний отрезок достаточно короток. Поэтому, на мой взгляд, замена тренера по ходу этой части турнира РФПЛ маловероятна.

Но говорить об этом сейчас большого смысла нет. Особенно, перед важнейшим для «Зенита» матчем с ЦСКА. В нем команда должна показать себя на сто (и даже больше) процентов. В том числе, чтобы прекратить разговоры о неудачном начале года. И без раскачки вступить во вторую часть чемпионата», – сказал Малафеев.

«Зенит» после 17 туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав Луческу Мирча
Комментарии (10)
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порт
1488514568
Пора Румыну на пенсию, помидоры выращивать.
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NEMETSRUS
1488515195
да да да на пенсию и кого на замену ???
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vladimir-7
1488518217
Уже сейчас нужно искать достойного тренера для футбольного клуба "Зенит", а по окончании чемпионата России, однозначно заменить М.Луческу. Без него Зенит вздохнёт полной грудью.
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Minusator
1488520863
Рано его списывать.Лучше бы кокоркина продали
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nemolod
1488521075
Пора в Зенит пригласить Гуся-он один из немногих тренеров,который умеет за короткий срок поставить игру из тех футболистов кто есть в наличии,а не заниматься куплей-продажей,как это делали и делают все его предшественники,начиная с лысого тренера!
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коб1976
1488528247
А много ли за первые полгода сделал АВБ?
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multi1984
1488535514
Руководство зенита лучше бы вставило по самые помидоры кокорину шатову
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ijgjr
1488555134
Ни кому ни какие помидоры ставить не надо тренер сам разберется кому что всунуть и не надо вокруг Луческо страсти нагнетать - а кому так хочется что бы его убрали вот нагреет ЦСКА - если не будет заказа сверху - а в нашем футболе все может быть
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