Смородская: «Лучше как можно скорее убрать лимит на легионеров»

считаю, что лимит нужен только для заявки на сезон. лимит в нынешнем виде - хрень полная.
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о попытке купить Дриса Мартенса и выступила за отмену лимита на легионеров в чемпионате России.
«Лучше как можно скорее убрать лимит. Когда его ослабили на одну позицию, зарплатные ожидания русских футболистов резко снизились. 29 стран Евросоюза не считаются легионерами друг у друга.
Это здоровая конкуренция, она способствует прогрессу игроков. Мертенса я приглашала на 700 тысяч евро в год, а наш игрок требовал в два раза больше. Об уровне мастерства даже не говорю», — сказала Смородская.
Смородская занимала пост президента московского клуба с июля 2010-го года по август 2016-го.