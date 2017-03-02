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  • Смородская: «Лучше как можно скорее убрать лимит на легионеров»

Смородская: «Лучше как можно скорее убрать лимит на легионеров»

2 марта 2017, 18:24
24

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о попытке купить Дриса Мартенса и выступила за отмену лимита на легионеров в чемпионате России.

«Лучше как можно скорее убрать лимит. Когда его ослабили на одну позицию, зарплатные ожидания русских футболистов резко снизились. 29 стран Евросоюза не считаются легионерами друг у друга.

Это здоровая конкуренция, она способствует прогрессу игроков. Мертенса я приглашала на 700 тысяч евро в год, а наш игрок требовал в два раза больше. Об уровне мастерства даже не говорю», — сказала Смородская.

Смородская занимала пост президента московского клуба с июля 2010-го года по август 2016-го.

Источник: Eurosport.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Мертенс Дрис Смородская Ольга
Комментарии (24)
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polyshuk23
1488468718
лимит давно нужно убрать ,а то Русские парни не раскрываюца с этими обезьянами
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порт
1488469047
Сначала нужно убрать Мутко, а на следующий день лимит.
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SpM_
1488470407
Вы это вдолбите Мутко
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STAFOR13
1488471046
даже женщина уже понимает в футболе больше чем Мутко, наши будут получать копейки и вылаживаться на все 200 чтоб их взяли в хороший клуб, так как не будет такого что заиграл боле менее в 20 лет сразу предложения из за паспорта от наших топов с зарплатой в 5 лямов, а то не будет лимита плохо играешь, не выкладываешься на все 100 сидишь на лавке и паспорт не поможет, лет через 5 пойдут и плоды от этого кто хочет будет играть, кто не хочет будет на завод уходить работать и вспоминать былые времена как они уи пинали и позорили в сборной всю страну...
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x-x-x-x-x
1488471308
чем раньше отменят тем лучще для сборной
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Armagiddon
1488471487
Я считаю что в здоровой конкуренции рождается успех и самородки!!! Как никак естественный отбор. Я очень рад, что потихоньку многие российские футболисты начали играть за рубежом. И ничего что пока не в супер клубах. Главное начало, и это ПОКА!!!! Если бы не было лимита, не было бы истории с Миранчуком. Я думаю многие клубы страдают, из за лимита и русского паспорта. Друзья!! вон взять Игнашевича и Березуцких. Они начали играть еще до лимита, и это им явно не помешало. Главное желание самого игрока идти вперед. А так игроки не очень стараются, думают что мне место гарантировано. Нет ЛИМИТУ!!!!
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Антибиотик
1488472621
А в Локо кричала совсем обратное))) Её, как никчемную выкинули из футбола, так она за комментарии принялась.
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spaike
1488473387
Помимо отмены лимита, нужно еще заниматься развитием детско-юношеского футбола(а то у нас и школ европейского уровня нет, так еще и не каждый может позволить заниматься в футбольной школе).
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Fedulz-13th
1488483708
Если убрать лимит .то кто будет играть в сборной. Нужно своих воспитаников тренировать и давать возможность играть за основу. А мы не можем это сделать , т.к уповень ниже среднего. Увы.
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Diesel133
1488542802
считаю, что лимит нужен только для заявки на сезон. лимит в нынешнем виде - хрень полная.
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