Смородская: «Лучше как можно скорее убрать лимит на легионеров»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о попытке купить Дриса Мартенса и выступила за отмену лимита на легионеров в чемпионате России.

«Лучше как можно скорее убрать лимит. Когда его ослабили на одну позицию, зарплатные ожидания русских футболистов резко снизились. 29 стран Евросоюза не считаются легионерами друг у друга.

Это здоровая конкуренция, она способствует прогрессу игроков. Мертенса я приглашала на 700 тысяч евро в год, а наш игрок требовал в два раза больше. Об уровне мастерства даже не говорю», — сказала Смородская.

Смородская занимала пост президента московского клуба с июля 2010-го года по август 2016-го.