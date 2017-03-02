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    Смородская: «Лучше как можно скорее убрать лимит на легионеров»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о попытке купить Дриса Мартенса и выступила за отмену лимита на легионеров в чемпионате России.

    «Лучше как можно скорее убрать лимит. Когда его ослабили на одну позицию, зарплатные ожидания русских футболистов резко снизились. 29 стран Евросоюза не считаются легионерами друг у друга.

    Это здоровая конкуренция, она способствует прогрессу игроков. Мертенса я приглашала на 700 тысяч евро в год, а наш игрок требовал в два раза больше. Об уровне мастерства даже не говорю», — сказала Смородская.

    Смородская занимала пост президента московского клуба с июля 2010-го года по август 2016-го.

    Источник: Eurosport.ru

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    02.03.2017 18:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 марта 2017, 15:06

      считаю, что лимит нужен только для заявки на сезон. лимит в нынешнем виде - хрень полная.

      0
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 2 марта 2017, 22:41

      Если убрать лимит .то кто будет играть в сборной. Нужно своих воспитаников тренировать и давать возможность играть за основу. А мы не можем это сделать , т.к уповень ниже среднего. Увы.

      -1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 2 марта 2017, 22:33

      Своих готовьте работать не можете - кто то виноват

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 2 марта 2017, 19:49

      Помимо отмены лимита, нужно еще заниматься развитием детско-юношеского футбола(а то у нас и школ европейского уровня нет, так еще и не каждый может позволить заниматься в футбольной школе).

      2
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      Рейтинг: +592

      spaike > Sergey Z 3 марта 2017, 12:58

      Если и оставлять лимит, то его нужно ослабить. Тогда хотя бы не будут завышать з.п. для наших игроков(за паспорт) и играть будут что бы нормально зарабатывать. А свои место в составе должны для начала заслужить своей игрой и отношением к своей работе.

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 2 марта 2017, 19:37

      А в Локо кричала совсем обратное))) Её, как никчемную выкинули из футбола, так она за комментарии принялась.

      0
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 2 марта 2017, 19:18

      Я считаю что в здоровой конкуренции рождается успех и самородки!!! Как никак естественный отбор. Я очень рад, что потихоньку многие российские футболисты начали играть за рубежом. И ничего что пока не в супер клубах. Главное начало, и это ПОКА!!!! Если бы не было лимита, не было бы истории с Миранчуком. Я думаю многие клубы страдают, из за лимита и русского паспорта. Друзья!! вон взять Игнашевича и Березуцких. Они начали играть еще до лимита, и это им явно не помешало. Главное желание самого игрока идти вперед. А так игроки не очень стараются, думают что мне место гарантировано. Нет ЛИМИТУ!!!!

      7
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Armagiddon 2 марта 2017, 19:37

      Не будет лимита- не будет и конкуренции. Когда-нибудь ты это поймешь.

      -1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 марта 2017, 19:15

      чем раньше отменят тем лучще для сборной

      -1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 2 марта 2017, 19:10

      даже женщина уже понимает в футболе больше чем Мутко, наши будут получать копейки и вылаживаться на все 200 чтоб их взяли в хороший клуб, так как не будет такого что заиграл боле менее в 20 лет сразу предложения из за паспорта от наших топов с зарплатой в 5 лямов, а то не будет лимита плохо играешь, не выкладываешься на все 100 сидишь на лавке и паспорт не поможет, лет через 5 пойдут и плоды от этого кто хочет будет играть, кто не хочет будет на завод уходить работать и вспоминать былые времена как они уи пинали и позорили в сборной всю страну...

      5
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      Рейтинг: +67

      SpM_ 2 марта 2017, 19:00

      Вы это вдолбите Мутко

      3
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      Рейтинг: +52

      VovSh 2 марта 2017, 18:53

      Неудача подсторожила (

      0
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