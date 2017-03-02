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    Штиндль подарил игровую майку мальчику, которому забыл пожать руку перед матчем с «Гамбургом»

    Менхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Гамбург» в матче 1/4 финала Кубка Германии со счетом 2:1.

    После выбора половины поля и мяча между капитанами команд нападающий Ларс Штиндль пожал руки арбитрам и оппоненту Николаю Мюллеру, проигнорировав болельщика.

    Сегодня пресс-служба «Боруссии» заявила о том, что 28-летний Штиндль отправит мальчику свою футболку.

    В текущем сезоне чемпионата Германии немец забил семь мячей в 19-ти матчах.

    Команда Дитера Хекинга занимает десятое место в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    02.03.2017 17:13
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