Штиндль подарил игровую майку мальчику, которому забыл пожать руку перед матчем с «Гамбургом»

Менхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Гамбург» в матче 1/4 финала Кубка Германии со счетом 2:1.
После выбора половины поля и мяча между капитанами команд нападающий Ларс Штиндль пожал руки арбитрам и оппоненту Николаю Мюллеру, проигнорировав болельщика.
Сегодня пресс-служба «Боруссии» заявила о том, что 28-летний Штиндль отправит мальчику свою футболку.
В текущем сезоне чемпионата Германии немец забил семь мячей в 19-ти матчах.
Команда Дитера Хекинга занимает десятое место в турнирной таблице.
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Источник: Twitter