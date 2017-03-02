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Жирков не считает матчи с ЦСКА особенными

2 марта 2017, 14:23
5

Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА, за который выступал с 2004-го по 2009-й год.

— Для вас матч против ЦСКА будет особенным?
— Не знаю, я уже успел провести против них очень много матчей. Думаю, они не особенные, но всегда значимые.

— Луческу сказал, что не спал всю ночь после вылета из Лиги Европы. Как вы себя чувствовали после того матча?
— Плохо. Долго не мог заснуть. Конечно, когда ведешь в счете и пропускаешь на последней минуте, ощущения не из приятных. Думаю, все в команде их испытывают.

— Есть определенное чувство несправедливости?
— Если мы не вышли, значит так должно быть.

— Сейчас есть возможность сосредоточиться только на чемпионате. Это хорошо или плохо?
— Когда играем через два дня на третий — это отличный график, мне нравится. Но сейчас будем готовиться к одному матчу в неделю и постараемся выиграть чемпионат.

Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Жирков Юрий
Комментарии (5)
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84aivengo
1488456462
с анжи для него особенные
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himik2-62
1488462106
кони выиграют по другому петь будешь
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Jaguar58
1488468126
в каком смысле несправедливости ????
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Dimonadze
1488475649
Во! Он и играет в свои года хорошо, потому что не ноет что матчей много, а наоборот ему нравится
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Zeff
1488478565
Выигрывать только с крупным счётом.
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