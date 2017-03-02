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    Жирков не считает матчи с ЦСКА особенными

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА, за который выступал с 2004-го по 2009-й год.

    — Для вас матч против ЦСКА будет особенным?
    — Не знаю, я уже успел провести против них очень много матчей. Думаю, они не особенные, но всегда значимые.

    — Луческу сказал, что не спал всю ночь после вылета из Лиги Европы. Как вы себя чувствовали после того матча?
    — Плохо. Долго не мог заснуть. Конечно, когда ведешь в счете и пропускаешь на последней минуте, ощущения не из приятных. Думаю, все в команде их испытывают.

    — Есть определенное чувство несправедливости?
    — Если мы не вышли, значит так должно быть.

    — Сейчас есть возможность сосредоточиться только на чемпионате. Это хорошо или плохо?
    — Когда играем через два дня на третий — это отличный график, мне нравится. Но сейчас будем готовиться к одному матчу в неделю и постараемся выиграть чемпионат.

    Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.03.2017 14:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 марта 2017, 21:16

      Выигрывать только с крупным счётом.

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 2 марта 2017, 20:27

      Во! Он и играет в свои года хорошо, потому что не ноет что матчей много, а наоборот ему нравится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 2 марта 2017, 18:22

      в каком смысле несправедливости ????

      -1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 2 марта 2017, 16:41

      кони выиграют по другому петь будешь

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 марта 2017, 15:07

      с анжи для него особенные

      3
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