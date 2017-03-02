Жирков не считает матчи с ЦСКА особенными

Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА, за который выступал с 2004-го по 2009-й год.

— Для вас матч против ЦСКА будет особенным?

— Не знаю, я уже успел провести против них очень много матчей. Думаю, они не особенные, но всегда значимые.



— Луческу сказал, что не спал всю ночь после вылета из Лиги Европы. Как вы себя чувствовали после того матча?

— Плохо. Долго не мог заснуть. Конечно, когда ведешь в счете и пропускаешь на последней минуте, ощущения не из приятных. Думаю, все в команде их испытывают.



— Есть определенное чувство несправедливости?

— Если мы не вышли, значит так должно быть.



— Сейчас есть возможность сосредоточиться только на чемпионате. Это хорошо или плохо?

— Когда играем через два дня на третий — это отличный график, мне нравится. Но сейчас будем готовиться к одному матчу в неделю и постараемся выиграть чемпионат.

Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.