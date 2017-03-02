Жирков не считает матчи с ЦСКА особенными

— Для вас матч против ЦСКА будет особенным?
— Не знаю, я уже успел провести против них очень много матчей. Думаю, они не особенные, но всегда значимые.
— Луческу сказал, что не спал всю ночь после вылета из Лиги Европы. Как вы себя чувствовали после того матча?
— Плохо. Долго не мог заснуть. Конечно, когда ведешь в счете и пропускаешь на последней минуте, ощущения не из приятных. Думаю, все в команде их испытывают.
— Есть определенное чувство несправедливости?
— Если мы не вышли, значит так должно быть.
— Сейчас есть возможность сосредоточиться только на чемпионате. Это хорошо или плохо?
— Когда играем через два дня на третий — это отличный график, мне нравится. Но сейчас будем готовиться к одному матчу в неделю и постараемся выиграть чемпионат.
Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.