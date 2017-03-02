Агент: «Постановления по поводу нарушения Кокориным ПДД пока не вынесено»

Агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина прокомментировал ситуацию с нарушением футболистом правил дорожного движения в Москве.

«Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Александр совершал поворот с Большой Дмитровки на Страстной бульвар. Мчаться там негде. По версии инспекторов, при повороте налево Кокорин зацепил колесом линию разметки. Сначала нужно во всем разобраться.

Это административная практика, такое бывает со всеми: инспектор видит картину произошедшего одним образом, а водитель – иначе. На данный момент никакого постановления по этому поводу не вынесено. Материалы за подобные правонарушения автоматически отправляются в суд. Этим случаем будут заниматься компетентные люди», – сказал Кирилл Логинов.

«Зенит» начнет второй круг чемпионата России выездным матчем против ЦСКА. Матч состоится 4-го марта в 16:30 по московскому времени.