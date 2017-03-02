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    Агент: «Постановления по поводу нарушения Кокориным ПДД пока не вынесено»

    Агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина прокомментировал ситуацию с нарушением футболистом правил дорожного движения в Москве.

    «Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Александр совершал поворот с Большой Дмитровки на Страстной бульвар. Мчаться там негде. По версии инспекторов, при повороте налево Кокорин зацепил колесом линию разметки. Сначала нужно во всем разобраться.

    Это административная практика, такое бывает со всеми: инспектор видит картину произошедшего одним образом, а водитель – иначе. На данный момент никакого постановления по этому поводу не вынесено. Материалы за подобные правонарушения автоматически отправляются в суд. Этим случаем будут заниматься компетентные люди», – сказал Кирилл Логинов.

    «Зенит» начнет второй круг чемпионата России выездным матчем против ЦСКА. Матч состоится 4-го марта в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2017 13:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +192

      LINED 2 марта 2017, 15:21

      Да отобрать у него права надо и отправить во вторую команду до истечения срока контракта

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 марта 2017, 15:09

      конечно нарушения скорей всего не будет... это какому нибудь Васе дважды штраф выпишут,но не ему.. ненавижу суку

      1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 2 марта 2017, 14:42

      Да он чуть-чуть, усиком от колеса задел разметку...вы чо ?!
      Я не знаю что он там в Зените, но в сборной России что бы и ноги его небыло

      2
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      Рейтинг: +14

      lovehatehero1992 2 марта 2017, 14:25

      сначала писали, что он летел по встречке, а теперь что при повороте зацепил колесом линию разметки) понятно все, вердикт вынесут один : нарушения пдд не было) Россия,хуле

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 2 марта 2017, 14:20

      Ну вообще то , действительно бредово звучит нарушение , зная то место. Но вот ещё удивительнее то, что постановление до сих пор не выписано... Мне таких поблажек на дороге не делали!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 2 марта 2017, 14:10

      Простые трудяги платят за малейшие нарушения. А миллионеру копеек нищим гаишникам жалко...

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      Рейтинг: +1608

      кто там 2 марта 2017, 13:51

      надеюсь Вася Березуцкий его накажет, хотя учитывая уровень игры кокоши, то он до штрафной то и не добежит.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 марта 2017, 13:50

      Короче замнут ,как и ожидалось

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 2 марта 2017, 13:46

      Пока вынесено?? ) епрст, хоть читайте что пишете.... Пока вынесено, но скоро в обратку? или как понимать )))

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