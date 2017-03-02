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  • Агент: «Постановления по поводу нарушения Кокориным ПДД пока не вынесено»

Агент: «Постановления по поводу нарушения Кокориным ПДД пока не вынесено»

2 марта 2017, 13:42
9

Агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина прокомментировал ситуацию с нарушением футболистом правил дорожного движения в Москве.

«Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Александр совершал поворот с Большой Дмитровки на Страстной бульвар. Мчаться там негде. По версии инспекторов, при повороте налево Кокорин зацепил колесом линию разметки. Сначала нужно во всем разобраться.

Это административная практика, такое бывает со всеми: инспектор видит картину произошедшего одним образом, а водитель – иначе. На данный момент никакого постановления по этому поводу не вынесено. Материалы за подобные правонарушения автоматически отправляются в суд. Этим случаем будут заниматься компетентные люди», – сказал Кирилл Логинов.

«Зенит» начнет второй круг чемпионата России выездным матчем против ЦСКА. Матч состоится 4-го марта в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр
Комментарии (9)
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den161
1488451571
Пока вынесено?? ) епрст, хоть читайте что пишете.... Пока вынесено, но скоро в обратку? или как понимать )))
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Asbjorn
1488451837
Короче замнут ,как и ожидалось
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кто там
1488451883
надеюсь Вася Березуцкий его накажет, хотя учитывая уровень игры кокоши, то он до штрафной то и не добежит.
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DIDI 23
1488453048
Простые трудяги платят за малейшие нарушения. А миллионеру копеек нищим гаишникам жалко...
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filosof sparty
1488453600
Ну вообще то , действительно бредово звучит нарушение , зная то место. Но вот ещё удивительнее то, что постановление до сих пор не выписано... Мне таких поблажек на дороге не делали!
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lovehatehero1992
1488453954
сначала писали, что он летел по встречке, а теперь что при повороте зацепил колесом линию разметки) понятно все, вердикт вынесут один : нарушения пдд не было) Россия,хуле
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Ден 781
1488454959
Да он чуть-чуть, усиком от колеса задел разметку...вы чо ?! Я не знаю что он там в Зените, но в сборной России что бы и ноги его небыло
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84aivengo
1488456591
конечно нарушения скорей всего не будет... это какому нибудь Васе дважды штраф выпишут,но не ему.. ненавижу суку
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LINED
1488457295
Да отобрать у него права надо и отправить во вторую команду до истечения срока контракта
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