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Чигринский выбыл на неопределенный срок

2 марта 2017, 11:15

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский в ближайшее время не сможет помочь своей команде на поле, сообщает Novasports.gr. Он получил травму в самом начале матча Кубка Греции против «Платаниаса». Украинский футболист покинул поле уже на 5-й минуте.

После матча игрок прошел медицинское обследование, которое показало трещину в кости руки. Дмитрию предстоит перенести операцию. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне 30-летний Чигринский провел в чемпионате Греции восемь матчей, в которых отметился одним голом.

Источник: Бомбардир.ру
Греция. Суперлига АЕК Чигринский Дмитрий
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