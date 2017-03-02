Чигринский выбыл на неопределенный срок

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский в ближайшее время не сможет помочь своей команде на поле, сообщает Novasports.gr. Он получил травму в самом начале матча Кубка Греции против «Платаниаса». Украинский футболист покинул поле уже на 5-й минуте.

После матча игрок прошел медицинское обследование, которое показало трещину в кости руки. Дмитрию предстоит перенести операцию. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне 30-летний Чигринский провел в чемпионате Греции восемь матчей, в которых отметился одним голом.