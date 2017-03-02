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    Зидана не устроило одно набранное очко в матче против «Лас-Пальмаса»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что одного очка, заработанного в матче против «Лас-Пальмаса», недостаточно для того, чтобы претендовать на чемпионство.

    «Мы не смогли вовремя забить нужные голы, что позволило сопернику вернуться в игру. В первом тайме «Лас-Пальмас» лучше контролировал мяч, чем мы. Во второй половине игры после удаления Бэйла команда показала свой бойцовский характер. И нам удалось за счет этого отыграть два гола. Могли бы радоваться набранному очку с учетом всех событий в матче, но этого недостаточно для того, чтобы претендовать на чемпионство.

    Судейство? Я не собираюсь его обсуждать. Мое дело говорить только об игре. Мы могли показать лучший футбол, но у нас не получилось. Нас ждет достаточно плотный график, поэтому просто нам не будет в оставшихся матчах. Теперь нужно думать о следующих матчах в чемпионате и Лиге чемпионов.

    Удаление Бэйла? После матча он извинился перед командой за свое это», – сказал Зидан.

    Матч 25-го тура испанской Примеры «Реал» – «Лас-Пальмас» закончился со счетом 3:3.

    Источник: AS

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    02.03.2017 07:24
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