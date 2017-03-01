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    Примера. «Барселона» шесть раз поразила ворота «Спортинга» и вышла в лидеры турнирной таблицы

    В матче 25-го тура Примеры «Барселона» на своем поле одержала разгромную победу над хихонским «Спортингом» – 6:1. Отметим, что автором гола и результативной передачи в составе каталонского клуба стал Лионель Месси.

    Данная победа позволила «Барселоне» набрать 57 очков и вырваться в лидеры турнирной таблицы. «Реал», идущий на втором месте, отсает на два балла, однако имеет две игры в запасе. «Спортинг» же расположился в зоне вылета.

    Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

    Барселона – Спортинг – 6:1 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Месси, 9; 2:0 – Родригес, 11 (с пенальти); 2:1 – Кастро, 21; 3:1 – Л. Суарес, 27; 4:1 – Алькасер, 49; 5:1 – Неймар, 66; 6:1 – Ракитич, 87.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 23:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -186

      Protosser 2 марта 2017, 09:04

      "2:0 – Родригес, 11 (с пенальти); "
      Чего? С какого пенальти? Раздуплитесь)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 марта 2017, 06:02

      Барса реальный лидер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 2 марта 2017, 00:00

      Без шансов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      ROOSHAN > Михаил Шевченко 2 марта 2017, 00:23

      аха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 1 марта 2017, 23:29

      голы Неймара и Ракитича - шикарно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      ROOSHAN > Azat Hatamow 2 марта 2017, 00:23

      и Суареса тоже

      0
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