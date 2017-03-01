Примера. «Барселона» шесть раз поразила ворота «Спортинга» и вышла в лидеры турнирной таблицы

В матче 25-го тура Примеры «Барселона» на своем поле одержала разгромную победу над хихонским «Спортингом» – 6:1. Отметим, что автором гола и результативной передачи в составе каталонского клуба стал Лионель Месси.

Данная победа позволила «Барселоне» набрать 57 очков и вырваться в лидеры турнирной таблицы. «Реал», идущий на втором месте, отсает на два балла, однако имеет две игры в запасе. «Спортинг» же расположился в зоне вылета.

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Барселона – Спортинг – 6:1 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси, 9; 2:0 – Родригес, 11 (с пенальти); 2:1 – Кастро, 21; 3:1 – Л. Суарес, 27; 4:1 – Алькасер, 49; 5:1 – Неймар, 66; 6:1 – Ракитич, 87.

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