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  • Месси, Неймар и Суарес – в атаке «Барселоны» на матч против «Спортинга»

Месси, Неймар и Суарес – в атаке «Барселоны» на матч против «Спортинга»

1 марта 2017, 20:25
1

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и хихонского «Спортинга» на матч 25-го тура Примеры.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Маскерано, Умтити, Бускетс, Рафинья, Ракитич, Д. Суарес, Неймар, Л. Суарес, Месси.

«Спортинг»: Куэльяр, Бабен, Родригес, Кастельяно, Элдерсон, Альварес, Торрес, Начо, Кастро, Дуглас, Бурги.

Напомним, встреча пройдет сегодня на «Камп Ноу» и начнется в 21:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: Twitter
Испания. Примера Барселона Спортинг
Комментарии (1)
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Protosser
1488395784
Суарез (Дениска) - никакущий, как и Гомес... Не может пас на ход отдать на расстояние в 7 метров.. Неймару пришлось останавливаться... Нормально нагрелось руководство Барсы на этих покупках, видимо..
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