Месси, Неймар и Суарес – в атаке «Барселоны» на матч против «Спортинга»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и хихонского «Спортинга» на матч 25-го тура Примеры.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Маскерано, Умтити, Бускетс, Рафинья, Ракитич, Д. Суарес, Неймар, Л. Суарес, Месси.

«Спортинг»: Куэльяр, Бабен, Родригес, Кастельяно, Элдерсон, Альварес, Торрес, Начо, Кастро, Дуглас, Бурги.

Напомним, встреча пройдет сегодня на «Камп Ноу» и начнется в 21:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы