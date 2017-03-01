Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси, Неймар и Суарес – в атаке «Барселоны» на матч против «Спортинга»

    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и хихонского «Спортинга» на матч 25-го тура Примеры.

    «Барселона»: Тер Штеген, Альба, Маскерано, Умтити, Бускетс, Рафинья, Ракитич, Д. Суарес, Неймар, Л. Суарес, Месси.

    «Спортинг»: Куэльяр, Бабен, Родригес, Кастельяно, Элдерсон, Альварес, Торрес, Начо, Кастро, Дуглас, Бурги.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на «Камп Ноу» и начнется в 21:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2017 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 1 марта 2017, 22:16

      Суарез (Дениска) - никакущий, как и Гомес... Не может пас на ход отдать на расстояние в 7 метров.. Неймару пришлось останавливаться...
      Нормально нагрелось руководство Барсы на этих покупках, видимо..

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11