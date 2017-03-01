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    Кубок России. «Уфа» победила «Анжи» в первом матче под руководством Семака

    В рамках матча 1/4 финала Кубка России «Уфа» с минимальным счетом обыграла «Анжи». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного гола стал полузащитник Азамат Засеев, отличившийся на 66-й минуте поединка.

    Таким образом, команда Сергея Семака вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Локомотив» – «Тосно».

    Кубок России. 1/4 финала

    Уфа – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Засеев, 66.

    Календарь Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 18:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 1 марта 2017, 21:17

      Кубок выиграет Локомотив

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 1 марта 2017, 20:27

      Богданыч, ждем новых побед. Особенно 8 апреля.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 1 марта 2017, 19:55

      С победой. Играли очень даже неплохо. Надеюсь дальше будет только лучше.

      -1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 1 марта 2017, 19:53

      Браво, ребята!Успехов в дальнейшем!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 1 марта 2017, 19:21

      финал урал-уфа

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 1 марта 2017, 19:20

      давай богданыч бери свой первый трофей в качестве гл.тренера удачи!

      2
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