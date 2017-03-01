Кубок России. «Уфа» победила «Анжи» в первом матче под руководством Семака

В рамках матча 1/4 финала Кубка России «Уфа» с минимальным счетом обыграла «Анжи». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного гола стал полузащитник Азамат Засеев, отличившийся на 66-й минуте поединка.
Таким образом, команда Сергея Семака вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Локомотив» – «Тосно».
Кубок России. 1/4 финала
Уфа – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Засеев, 66.
Источник: Бомбардир.ру