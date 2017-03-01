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  • Кубок России. «Уфа» победила «Анжи» в первом матче под руководством Семака

Кубок России. «Уфа» победила «Анжи» в первом матче под руководством Семака

1 марта 2017, 18:52
7

В рамках матча 1/4 финала Кубка России «Уфа» с минимальным счетом обыграла «Анжи». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного гола стал полузащитник Азамат Засеев, отличившийся на 66-й минуте поединка.

Таким образом, команда Сергея Семака вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Локомотив» – «Тосно».

Кубок России. 1/4 финала

Уфа – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Засеев, 66.

Календарь Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Уфа Анжи Засеев Азамат
Комментарии (7)
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tambovchanin
1488385212
давай богданыч бери свой первый трофей в качестве гл.тренера удачи!
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Igor Belousov
1488385313
финал урал-уфа
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Ral13
1488387197
Браво, ребята!Успехов в дальнейшем!!!
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grroznyi85
1488387300
С победой. Играли очень даже неплохо. Надеюсь дальше будет только лучше.
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zenitforever2015
1488389269
Богданыч, ждем новых побед. Особенно 8 апреля.....
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Легенда Анжи
1488392244
Кубок выиграет Локомотив
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