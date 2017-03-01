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    Сухина присоединился к «Локомотиву»

    Перед возобновлением сезона к столичному «Локомотиву» присоединился Станислав Сухина. Сегодняшний матч с «Тосно» в рамках 1/4 финала Кубка России станет для него первым в качестве начальника команды.

    «Желаем Станиславу Валерьевичу успехов в нашей команде!» – говорится в обращении клуба.

    Напомним, что Сухина бывший арбитр ФИФА. Он обслуживал матчи Премьер-лиги с 2001 по 2012 год, после завершения карьеры арбитра инспектировал матчи чемпионата России. В 2013-2016 гг. являлся заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    01.03.2017 09:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 1 марта 2017, 13:11

      Отлично, судьи за нас!))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 1 марта 2017, 12:11

      Удачи в новом коллективе)

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