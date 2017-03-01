Сухина присоединился к «Локомотиву»

Перед возобновлением сезона к столичному «Локомотиву» присоединился Станислав Сухина. Сегодняшний матч с «Тосно» в рамках 1/4 финала Кубка России станет для него первым в качестве начальника команды.

«Желаем Станиславу Валерьевичу успехов в нашей команде!» – говорится в обращении клуба.

Напомним, что Сухина бывший арбитр ФИФА. Он обслуживал матчи Премьер-лиги с 2001 по 2012 год, после завершения карьеры арбитра инспектировал матчи чемпионата России. В 2013-2016 гг. являлся заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС.