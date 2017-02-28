СМИ: Месси настаивает на продаже «Барселоной» Алькасера

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил желание, чтобы каталонский клуб расстался с его партнером по атаке Пако Алькасером. 23-летний испанец, перешедший в стан сине-гранатовых за 30 миллионов евро минувшим летом, рассматривался тренером и руководством клуба как конкурент Луису Суаресу. Однако за все это время он принял участие лишь в 11-ти встречах, отметившись одним голом.

Боссы «блауграны» в принципе согласны с лидером команды и готовы начать поиски нового форварда соответствующего уровня. Сам же аргентинец сторонник возвращение в «Барселону» Мунира Эль-Хаддади, выступающего ныне за «Валенсию» на правах аренды.

По информации испанской прессы, Месси также выступает за уход из каталонского клуба защитников Жереми Матье и Люки Диня, а также хавбека Андре Гомеша.