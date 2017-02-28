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СМИ: Месси настаивает на продаже «Барселоной» Алькасера

28 февраля 2017, 21:52
12

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил желание, чтобы каталонский клуб расстался с его партнером по атаке Пако Алькасером. 23-летний испанец, перешедший в стан сине-гранатовых за 30 миллионов евро минувшим летом, рассматривался тренером и руководством клуба как конкурент Луису Суаресу. Однако за все это время он принял участие лишь в 11-ти встречах, отметившись одним голом.

Боссы «блауграны» в принципе согласны с лидером команды и готовы начать поиски нового форварда соответствующего уровня. Сам же аргентинец сторонник возвращение в «Барселону» Мунира Эль-Хаддади, выступающего ныне за «Валенсию» на правах аренды.

По информации испанской прессы, Месси также выступает за уход из каталонского клуба защитников Жереми Матье и Люки Диня, а также хавбека Андре Гомеша.

Источник: Don Balon
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Алькасер Пако
Комментарии (12)
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Azat Hatamow
1488310811
все правильно говорит он
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ivanthebest
1488310919
Совсем гном попутал...) Возомнил из себя босса едрического...
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Анжер
1488311926
Гнать гнома поганой метлой.Вообще ах....ел!
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de bruyne
1488315939
Он и так не нужен... смолов на много лучше... смолов даже больше забил бы как ему подавали бы... обычно когда клуб проигрывает делают замену для давление атаки и тд.. тут выходит игрок слабее чем уставшего
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калач
1488317906
Гомеша выгнать, вернуть Хави Диня выгнать, вернуть Пуйоля
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Ще Гевара
1488340716
Похоже Месси не угадал с составом на матч с ПСЖ
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levon_man
1488343772
Не часто ли все на Месси скидывают? Уже подозрительно становится. Видимо хотят разрушить атмосферу в Барсе
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Kulimen
1488344934
А следующим шагом будет смещение президента страны.
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Protosser
1488372262
Ну и я с ним согласен. Понаброли хлама на 180 миллионов.. А потом новости появляются, что "Месси ни разу не коснулся мяча в штрафной противника". Как будто - это он виноват, что некому доставить мяч нападающим.
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