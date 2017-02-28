Руководство «ПСЖ» довольно работой Эмери

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери не покинет французский клуб в ближайшее время. По информации But Football Club, руководство парижан намерено продолжить сотрудничество с испанским специалистом.

Сообщается, что в «ПСЖ» довольны последними результатами команды, в которых были одержаны крупные победы над «Барселоной» (4:0) и «Марселем» (5:1).

Напомним, что «ПСЖ» имеет хорошие шансы на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, а в чемпионате Франции клуб располагается на втором месте, отставая от лидирующего «Монако» на три очка.