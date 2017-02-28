Джикия: «Спартак» брал меня как игрока с российским паспортом – им я и останусь»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что намерен выступать за сборную России. 23-летний футболист также признался, что хочет выступать в основе красно-белых.

«Не хотел бы много говорить о выборе между Грузией и Россией. «Спартак» брал меня как игрока с российским паспортом – им я и останусь. Как минимум ближайшие четыре с половиной года хочу посвятить этому клубу.

Селихов назвал меня «надеждой России на ЧМ-2018»? Читал. На данный момент я сосредоточен на «Спартаке» и хочу заиграть в основе клуба. Вызов в сборную еще нужно заслужить», — сказал Джикия.

Напомним, что Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» этой зимой. В нынешнем розыгрыше РФПЛ игрок провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.