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  • Джикия: «Спартак» брал меня как игрока с российским паспортом – им я и останусь»

Джикия: «Спартак» брал меня как игрока с российским паспортом – им я и останусь»

28 февраля 2017, 07:27
5

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что намерен выступать за сборную России. 23-летний футболист также признался, что хочет выступать в основе красно-белых.

«Не хотел бы много говорить о выборе между Грузией и Россией. «Спартак» брал меня как игрока с российским паспортом – им я и останусь. Как минимум ближайшие четыре с половиной года хочу посвятить этому клубу.

Селихов назвал меня «надеждой России на ЧМ-2018»? Читал. На данный момент я сосредоточен на «Спартаке» и хочу заиграть в основе клуба. Вызов в сборную еще нужно заслужить», — сказал Джикия.

Напомним, что Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» этой зимой. В нынешнем розыгрыше РФПЛ игрок провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (5)
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oyabun
1488257263
Правильные мысли, Георгий! Будь верен Спартаку и сборной России и твои старания будут вознаграждены. В денежном естественно эквиваленте ))) Ну и в моральном плане тож.. ))
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Диктор
1488257812
Красавчик.
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сергей николаевич
1488261877
))) мыслит умно
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firs04
1488264787
Для любого игрока сборная должна быть мотивацией
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Freux
1488277085
Удачи в СМ.и надеюсь,что закрепишься в основе
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