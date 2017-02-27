Матч «Урал» – «Амкар» состоится в Екатеринбурге

Поединок 18-го тура Премьер-лиги «Урал» – «Амкар» все же пройдет в Екатеринбурге. Ранее существовал вариант с переносом матча в другой город из-за неудовлетворительного состояния газона на домашнем стадионе «шмелей» «СКБ-Арена».

Напомним, что четвертьфинальная встреча Кубка России «Урал» – «Краснодар» (28 февраля) состоится на поле «быков», поскольку такое решение было принято раньше.

«Хорошая новость – РФПЛ разрешила «Уралу» провести матч с «Амкаром» на стадионе «СКБ-Арене», – сообщила пресс-служба екатеринбуржцев.

Игра состоится в воскресенье, 5 марта, и начнется в 11:30 по московскому времени.