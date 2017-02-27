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Пике сравнил работу судей с «Барселоной» и «Реалом»

27 февраля 2017, 06:42
5

Защитник «Барселоны» Жерар Пике уверен, что испанские арбитры по-разному относятся к его команде и «Реалу». Футболист каталонского клуба подсчитал недостачу восьми очков из-за судейских ошибок.

«Против одних и тех же команд. 8 очков. Это выдержки из мадридских газет, чтобы не возникали сомнения», – написал Пике в Twitter.

Футболист сделал акцент на матчах против «Малаги» (0:0) и «Реалом» (1:2), где не был засчитан гол Жерара, но в подобной ситуации судьи приняли решение засчитать мяч Серхио Рамоса.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Примера Барселона Реал Малага Рамос Серхио Пике Жерар
Комментарии (5)
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la verdad
1488172158
Последнее время Реал довольно часто бьёт пенальти....
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mig28
1488176552
Трудно судить...в одном сезоне судьи помогают Барсе, в другом Реалу.
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Protosser
1488176656
Ну конечно.. Заносят регулярно ж..
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овертайм
1488180518
да вам за эверебе до конца жизни отдуваться придется))
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