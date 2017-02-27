Пике сравнил работу судей с «Барселоной» и «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике уверен, что испанские арбитры по-разному относятся к его команде и «Реалу». Футболист каталонского клуба подсчитал недостачу восьми очков из-за судейских ошибок.

«Против одних и тех же команд. 8 очков. Это выдержки из мадридских газет, чтобы не возникали сомнения», – написал Пике в Twitter.

Футболист сделал акцент на матчах против «Малаги» (0:0) и «Реалом» (1:2), где не был засчитан гол Жерара, но в подобной ситуации судьи приняли решение засчитать мяч Серхио Рамоса.