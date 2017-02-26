«Манчестер Сити» может приобрести четырех игроков «Монако» за 140 миллионов

Руководство «Манчестер Сити» планирует приобрести сразу четырех футболистов «Монако». По информации источника, речь идет о защитниках Фабиньо и Бенжамине Менди, полузащитнике Тома Лема и нападающем Килиане Мбаппе. Сообщается, что за всех игроков «горожане» готовы заплатить 140 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что «Манчестер Сити» и «Монако» являются соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче сильнее оказался английский клуб – 5:3. Ответная встреча пройдет 15 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.