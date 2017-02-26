Яя Туре не думает о завершении карьеры

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о своих планах на будущее. 33-летний ивуарийский футболист подчеркнул, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время.

«На данный момент я не знаю, что будет со мной в следующем сезоне. Не думаю об этом. Меня интересует только настоящее.

Раньше, когда игрокам исполнялось 33 года, они завершали карьеру. Теперь же можно выступать куда дольше. Райан Гиггз и Златан Ибрагимович – наглядные примеры», – сообщил хавбек.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Яя Туре провел 14 матчей, в которых забил четыре гола.