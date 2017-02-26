Романцеву не нравится «Спартак» Карреры

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что под руководством Массимо Карреры столичная команда зачастую играет в скучный футбол.

«Я в любом случае болею за «Спартак». Независимо от тренера. Но смотреть на «Спартак» Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо.

Мой «Спартак» мог забить четыре, а еще 10 не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное – это его величество результат.

Кто сейчас вспомнит, за счет чего «Лестер» стал чемпионом? Невзрачные игры все забыли, а золото останется навсегда», – считает Романцев.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, имея на своем счету 40 очков.