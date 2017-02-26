Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Романцеву не нравится «Спартак» Карреры

26 февраля 2017, 10:46
46

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что под руководством Массимо Карреры столичная команда зачастую играет в скучный футбол.

«Я в любом случае болею за «Спартак». Независимо от тренера. Но смотреть на «Спартак» Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо.

Мой «Спартак» мог забить четыре, а еще 10 не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное – это его величество результат.

Кто сейчас вспомнит, за счет чего «Лестер» стал чемпионом? Невзрачные игры все забыли, а золото останется навсегда», – считает Романцев.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, имея на своем счету 40 очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Каррера Массимо
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АртурZaСМ
1488095786
Самое главное всё сказал... главное - РЕЗУЛЬТАТ! Больше 10 лет не имеем титулов, так что красота нам сейчас на.ф.иг не нужна...
Ответить
a_who
1488096465
На этот год нужен результат ! а скука рассосется )))
Ответить
kanav67
1488096700
Почему все время 1:0 и 1:0. Бывало и 0:4 и 2:4. Романцев про это помнит?
Ответить
roman230582
1488098688
Самое время Карпина вернуть или Аленичева, и станет сразу веселее
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1488098748
Мне тоже не нравится нынешний спартак идущий на первом месте..Но у спартака ещё есть время,что бы всё исправить..и понравиться мне и Романцеву..
Ответить
APchelov
1488099576
Гложет Романцева успех итальяшки. Ну никак не смирится
Ответить
Диктор
1488099636
Главное Спартак дает результат ,остальное не важно.
Ответить
спартак спартаков1
1488100076
пока нужны очки игра прийдёт
Ответить
Ratus_Alex
1488101533
Это не твой Спартак мог забить 4, а еще 10 не забить. Это Спартак Бескова, а ты лишь на его команде по энерции что-то выиграл. Курил прям на скамейке запасных, про алкоголь даже писать не буду.
Ответить
bafor
1488101873
Романцев до этого считал себя лучшим тренером Спартака. Боится старпер, что его перестанут считать лучшим. Вот и злится старикашка.
Ответить
Главные новости
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
22:32
1
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
4
Все новости
Все новости
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
22:42
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
22:11
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
21:41
3
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
21:25
2
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
11
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
18
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
3
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
5
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
3
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+