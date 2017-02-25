Варди: «Раньери верил в меня, когда многие во мне сомневались. Всегда буду уважать его»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди выступил с публичным обращением в адрес главного тренера команды Клаудио Раньери, уволенного 23-го февраля.

«Я переписывал этот пост огромное количество раз, потому что подобрать нужные слова было очень трудно. Я всегда буду относиться к Клаудио с огромным уважением. Вместе с ним я и команда достигли невозможного. Он верил в меня, когда многие во мне сомневались, в связи с чем я испытываю к нему огромную благодарность.

Спекуляции насчет моей причастности к этому увольнению не имеют ничего общего с правдой. Это необоснованная информация, о которой было очень больно узнать. Единственное, в чем мы виноваты — отсутствие результатов. Команда признает это как в раздевалке, так и публично.

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы исправить ситуацию. Желаю Клаудио всего наилучшего, что бы его не ждало в будущем. Спасибо за все, Клаудио», — написал англичанин в своем Instagram.

Сегодня действующий чемпион Англии отправился в зону вылета.

Ранее специалиста поблагодарил форвард «лис» Рияд Марез.