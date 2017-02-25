«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении двух игроков из Серии А

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения двух игроков из Серии А. В частности, речь идет о полузащитнике «Аталанты» Франка Кесси и защитника «Наполи» Эльсеида Хисая.

По информации источника, скауты «красных дьяволов» в ближайшее время посетят матч итальянских команд, чтобы просмотреть игроков. Напомним, ранее Кесси заявлял, что мечтает выступать в составе «Манчестер Юнайтед». Что касается Хисая, то албанец готов сменить клубную прописку.

В нынешнем сезоне Кесси провел за «Аталанту» в Серии А 21 матч, в которых забил шесть голов и отметился одной результативной передачей. В активе Хисая – 23 встречи и один голевой пас.