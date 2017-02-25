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  • Эштреков: «Спартак», «Зенит» и ЦСКА сохранят свои текущие места в таблице до конца чемпионата»

Эштреков: «Спартак», «Зенит» и ЦСКА сохранят свои текущие места в таблице до конца чемпионата»

25 февраля 2017, 18:59
12

Экс-главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков выразил надежду, что нападающий Ари, перешедший в стан красно-зеленых из «Краснодара» на правах аренды, поможет железнодорожникам во второй части нынешнего розыгрыша РФПЛ.

Также по мнению специалиста, тройка лидеров – «Спартак» (40 очков), «Зенит» (35) и ЦСКА (32) – сохранят за собой текущие позиции в таблице Премьер-лиги по завершении первенства.

«Будем надеяться, что Ари сможет принести пользу «Локомотиву». Раз тренеры команды на него рассчитывают, то он, думаю, окажет определенную помощь. К тому же он приехал ведь не из дальнего зарубежья, а выступал в России за команды «Спартак» и «Краснодар». Российский чемпионат Ари хорошо знает, уровень игроков знает, требования знает. Поэтому все будет в первую очередь зависеть от того, на каком уровне готовности он сейчас находится.

Я считаю, что во второй половине чемпионата расположение команд в верхней части таблицы не изменится. Как сейчас команды находятся в турнирной таблице, так и завершат чемпионат. В такой последовательности – «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Может быть, в борьбу за медали также вмешается и «Краснодар».

«Спартак» и «Зенит» сделали довольно много приобретений и многое будет зависеть от адаптации приглашенных игроков в командах», – сказал Эштреков.

В текущем сезона Ари принял участие в 19-ти поединках, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Эштреков Владимир
Комментарии (12)
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Дмитрий1515
1488041167
Спартак не должен упускать чемпионство!
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Maxim Nik
1488042017
Посмотрим что будет. Спартак - достоин чемпионства.
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BarStep
1488044278
А где в "эксперты" записывают?... Пойду схожу..., работать надоело на хр...
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zagrizlik
1488044598
Откуда вы это берете?
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skorikov.sn
1488048829
Время покажет,а лидеры и так видны..
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Taps
1488050218
1.Зенит 2.Цска ............. 7.Спартак
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vladimir-7
1488092758
Ромштекс забыл про конкурентов: Терек, Краснодар, Ростов, Амкар, которые отрезвят ему голову.
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Джой
1488096892
Вверху таблицы хочется видеть те клубы,которые навяжут борьбу в евро-кубках! В данный момент Краснодар напоминает зенит 2006 года,двигаются в верном направление. Хорошую игру показывает Ростов. Вопрос такой,зачем Спартаку становиться "чемпионом" чтобы вылететь из евро-кубков ради чемпионата.
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