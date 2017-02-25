Эштреков: «Спартак», «Зенит» и ЦСКА сохранят свои текущие места в таблице до конца чемпионата»

Экс-главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков выразил надежду, что нападающий Ари, перешедший в стан красно-зеленых из «Краснодара» на правах аренды, поможет железнодорожникам во второй части нынешнего розыгрыша РФПЛ.

Также по мнению специалиста, тройка лидеров – «Спартак» (40 очков), «Зенит» (35) и ЦСКА (32) – сохранят за собой текущие позиции в таблице Премьер-лиги по завершении первенства.

«Будем надеяться, что Ари сможет принести пользу «Локомотиву». Раз тренеры команды на него рассчитывают, то он, думаю, окажет определенную помощь. К тому же он приехал ведь не из дальнего зарубежья, а выступал в России за команды «Спартак» и «Краснодар». Российский чемпионат Ари хорошо знает, уровень игроков знает, требования знает. Поэтому все будет в первую очередь зависеть от того, на каком уровне готовности он сейчас находится.

Я считаю, что во второй половине чемпионата расположение команд в верхней части таблицы не изменится. Как сейчас команды находятся в турнирной таблице, так и завершат чемпионат. В такой последовательности – «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Может быть, в борьбу за медали также вмешается и «Краснодар».

«Спартак» и «Зенит» сделали довольно много приобретений и многое будет зависеть от адаптации приглашенных игроков в командах», – сказал Эштреков.

В текущем сезона Ари принял участие в 19-ти поединках, отметившись семью голами и семью результативными передачами.