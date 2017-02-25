Рейнгольд: «Тигиев? Почему «Спартак» приобретает игроков «Анжи» при имеющейся академии?»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд остался удивлен переходу защитника «Анжи» Георгия Тигиева в «Спартак». Напомним, 21-летний россиянин перешел в московский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

«Взяли Тигиева, но задаемся вопросом: почему берут игроков «Анжи» при имеющейся спартаковской академии. Мне трудно ответить на этот вопрос, но я допускаю, что команда не угадает с некоторыми из взятых новичков.

Слышал информацию, мол, Каррере Тигиев не особо и нужен был, но его трансфер – инициатива руководства. Если это правда, то я этого не понимаю! Руководители не имеют права перешагивать через главного тренера и его решения, потому что за результат будут спрашивать только с тренера.

Каррера отвечает за команду, за результат, и привести ему в команду игрока, которого он не хотел видеть – глупость! В этом и есть беда нашего футбола. Взяли тренера – доверяйте ему команду. А если не можете – тренируйте сами. Это несерьезно и неправильно», – сказал Рейнгольд.

В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Анжи» в РФПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.