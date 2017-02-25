Эвра хочет сняться с Пак Джи Суном в фильме «Час Пик»

Защитник «Марселя» Патрис Эвра поздравил экс-партнера по «Манчестер Юнайтед» Пак Джи Суна с днем рождения, заявив, что хочется сняться с ним в фильме «Час Пик». Отметим, что сегодня корейскому полузащитнику исполнилось 36 лет.

«С днем рождения, мой брат! Я тебя люблю, хоть ты и стал еще старше. Обожаю этот фильм. Думаю, мы обязательно должны в нем сняться», – написал Эвра на своей странице в Instagram.

Напомним, Эвра и Пак Джи Сун вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2012 год.