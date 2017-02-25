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  • Николаев, Федотов и Москалев пока не допущены до обслуживания матчей РФПЛ

Николаев, Федотов и Москалев пока не допущены до обслуживания матчей РФПЛ

25 февраля 2017, 09:46
8

Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин заявил, что трое российских судей не готовы к работе на матчах РФПЛ.

«Алексей Николаев, Игорь Федотов, Владимир Москалев пока не допущены до обслуживания матчей РФПЛ, поскольку еще не сдали все обязательные тесты. ДСИ представляет списки судейскому комитету, который их рассматривает и потом уже утверждает в представленном формате, либо с изменениями. Потом этот список идет на исполком РФС. Заседание судейского комитета запланировано на 28 февраля, а заседание исполкома – уже позднее», – сказал Калошин.

Сезон РФПЛ возобновится 3 марта.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Николаев Алексей Федотов Игорь Москалев Владимир
Комментарии (8)
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KROFF
1488007637
Москалева так то самого судить надо.
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erofey83
1488008565
Они что против Спартака свистят?))
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Borz1
1488010232
двойшники
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