Николаев, Федотов и Москалев пока не допущены до обслуживания матчей РФПЛ

Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин заявил, что трое российских судей не готовы к работе на матчах РФПЛ.

«Алексей Николаев, Игорь Федотов, Владимир Москалев пока не допущены до обслуживания матчей РФПЛ, поскольку еще не сдали все обязательные тесты. ДСИ представляет списки судейскому комитету, который их рассматривает и потом уже утверждает в представленном формате, либо с изменениями. Потом этот список идет на исполком РФС. Заседание судейского комитета запланировано на 28 февраля, а заседание исполкома – уже позднее», – сказал Калошин.

Сезон РФПЛ возобновится 3 марта.