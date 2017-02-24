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    Кверквелия подтвердил, что мог оказаться в «Спартаке», если бы его возглавил Бердыев

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия, перешедший в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона, прокомментировал интерес к себе со стороны других клубов. Также футболист подтвердил, что мог перейти в «Спартак», если бы тот возглавил Курбан Бердыев.

    – Говорили, что вы могли оказаться в «Ростове» и киевском «Динамо».

    – Сейчас нет смысла об этом говорить. Я – в «Локомотиве». Теперь я здесь. Нужно завоевать место в составе.

    – Еще писали, что если бы Курбан Бердыев возглавил «Спартак», то позвал бы вас с собой. Правда?

    – Если написали, значит, такое было.

    В текущем сезоне Кверквелия имеет на своем счету один матч в Кубке России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2017 12:49
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