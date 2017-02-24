Кверквелия подтвердил, что мог оказаться в «Спартаке», если бы его возглавил Бердыев

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия, перешедший в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона, прокомментировал интерес к себе со стороны других клубов. Также футболист подтвердил, что мог перейти в «Спартак», если бы тот возглавил Курбан Бердыев.

– Говорили, что вы могли оказаться в «Ростове» и киевском «Динамо».

– Сейчас нет смысла об этом говорить. Я – в «Локомотиве». Теперь я здесь. Нужно завоевать место в составе.

– Еще писали, что если бы Курбан Бердыев возглавил «Спартак», то позвал бы вас с собой. Правда?

– Если написали, значит, такое было.

В текущем сезоне Кверквелия имеет на своем счету один матч в Кубке России.